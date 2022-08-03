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49 минут назад

GSC Game World отреагировала на слив консольного порта «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля»

Чемпионат.com

Вчера стало известно про блогера, который слил якобы консольный порт «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». После этого фанаты стали требовать у GSC Game World ответы на вопросы.

GSC Game World отреагировала на утечку порта «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Команда прокомментировала слив на сервере в Discord, а также рассказала про безопасность сотрудников. По словам представителя GSC Game World, всегда стоит дожидаться официальной информации. Жизни сотрудников ничто не угрожает.

Мы не комментируем слухи. Вы всегда можете следить за нашими официальными ресурсами, важную, на наш взгляд, информацию мы обязательно разместим. Спасибо за интерес! Мы в курсе сложившейся ситуации. Нашлись люди, которые распространяют персональную информацию наших сотрудников, которая может находиться в открытом доступе благодаря многочисленным сливам различных баз данных и других структур в интернет. Спасибо, что волнуетесь! С нами всё хорошо!

Прямого ответа на слив консольной версии игры не последовало. Если «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» действительно хотят выпустить на консоли в обновлённом виде, то об этом GSC скоро расскажет.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Series.

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