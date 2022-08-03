В шведскую команду по Dota 2 вошли игроки из России

Шведский киберспортивный клуб The Alliance объявил имена новых игроков по дисциплине Dota 2. Ими стали два россиянина, которые заменят в основном ростере Николая CTOMAHEH1 Калчева и Мойеза symetricaL Лина, покинувшего коллектив месяц назад.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Новым оффлейнером европейской команды стал Ярослав Limitless Паршин, до мая этого года выступавший в составе HellRaisers. На пятой позиции в Alliance теперь будет играть бывший капитан PuckChamp Андрей Dukalis Куропаткин.

Помимо этого, руководитель клуба Джонатан Loda Берг больше не будет совмещать свой пост с должностью главного тренера по Dota 2 — эта роль отныне отведена специалисту из Латвии Кириллу Alagon Павлику, который ранее работал в различных русскоязычных командах.

Обновленный состав Alliance по Dota 2:

Николай Nikobaby Николов;

Аливи w33 Омар;

Ярослав Limitless Паршин;

Адам Aramis Мороз;

Андрей Dukalis Куропаткин.