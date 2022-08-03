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39 минут назад

The Alliance изменила состав по Dota 2. Туда вошли два игрока из России и новый тренер

Чемпионат.com

Шведский киберспортивный клуб The Alliance объявил имена новых игроков по дисциплине Dota 2. Ими стали два россиянина, которые заменят в основном ростере Николая CTOMAHEH1 Калчева и Мойеза symetricaL Лина, покинувшего коллектив месяц назад.

В шведскую команду по Dota 2 вошли игроки из России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Новым оффлейнером европейской команды стал Ярослав Limitless Паршин, до мая этого года выступавший в составе HellRaisers. На пятой позиции в Alliance теперь будет играть бывший капитан PuckChamp Андрей Dukalis Куропаткин.

Помимо этого, руководитель клуба Джонатан Loda Берг больше не будет совмещать свой пост с должностью главного тренера по Dota 2 — эта роль отныне отведена специалисту из Латвии Кириллу Alagon Павлику, который ранее работал в различных русскоязычных командах.

Обновленный состав Alliance по Dota 2:

  • Николай Nikobaby Николов;
  • Аливи w33 Омар;
  • Ярослав Limitless Паршин;
  • Адам Aramis Мороз;
  • Андрей Dukalis Куропаткин.

В минувшем сезоне Dota Pro Circuit команда Alliance установила антирекорд — она не смогла выиграть ни одной карты за полтора месяца и заслуженно покинула первый дивизион европейской лиги. После этого руководство клуба объявило о заменах перед квалификацией к The International 2022.

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