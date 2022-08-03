Учёные объяснили страсть геймеров к жестоким играм

С каждым годом к видеоиграм относятся всё лояльнее. Однако большинство зрелых людей до сих пор считают это увлечение чем-то опасным, приносящим вред психике. Учёные из Университета Нового Южного Уэльса объяснили, почему геймерам нравятся жестокие тайтлы.

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По словам специалистов, жестокие игры находят отклик во многих игроках, поскольку они помогают удовлетворить потребности. И нет, не потребности убивать людей.

Мотивы, побуждающие нас играть в жестокие видеоигры, проистекают из нашего желания стать лучше как личности. Они позволяют нам определить статус, оценить наши способности по сравнению с другими и преодолеть наши страхи.

Также учёные отметили важность сетевых игр. В момент игры человек ощущает социальное взаимодействие с другими игроками. Также он получает оценку своих навыков и формирует наиболее лучшее отношение к себе.

Вы получаете мгновенную обратную связь о результатах своей работы, и существует цикл положительных отзывов, который побуждает вас играть больше, потому что вы хотите совершенствоваться в игре и улучшать своё положение в сравнении с другими.