Создатели Diablo Immortal внесут изменения в систему подбора игроков

Activision Blizzard прокомментировала историю игрока, который потратил 100 тыс долларов в Diablo Immortal, но не смог найти себе противников в PvP.

Как сообщает издание PCGamesN, в компании знают о том, что некоторые игроки испытывают трудности с поиском PvP-сражений. Разработчики уже изучают сообщения о проблемах и планируют внести определённые изменения в систему подбора игроков уже на этой неделе.

Напомним, что пользователь под ником jtisallbusiness рассказал о том, что у него никак не получается найти PvP-матч — в ожидании он провёл в общей сложности от 48 до 72 часов. Игрок предположил, что проблема кроется в чрезвычайно высоком рейтинге, который он заработал, одержав победу во множестве матчей.