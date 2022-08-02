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27 минут назад

Создатели Diablo Immortal внесут изменения в систему подбора игроков на этой неделе

Игромания.ру

Activision Blizzard прокомментировала историю игрока, который потратил 100 тыс долларов в Diablo Immortal, но не смог найти себе противников в PvP.

Создатели Diablo Immortal внесут изменения в систему подбора игроков
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщает издание PCGamesN, в компании знают о том, что некоторые игроки испытывают трудности с поиском PvP-сражений. Разработчики уже изучают сообщения о проблемах и планируют внести определённые изменения в систему подбора игроков уже на этой неделе.

Напомним, что пользователь под ником jtisallbusiness рассказал о том, что у него никак не получается найти PvP-матч — в ожидании он провёл в общей сложности от 48 до 72 часов. Игрок предположил, что проблема кроется в чрезвычайно высоком рейтинге, который он заработал, одержав победу во множестве матчей.

Кроме того, с определёнными трудностями столкнулся и клан jtisallbusiness — ни один из его участников не может зарегистрироваться на Rite of Exile. Предполагается, что от 30 до 40 игроков (всего в клане 300 человек) потратили не менее 1000 долларов на улучшение своих персонажей после достижения статуса Immortal.

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