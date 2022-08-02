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57 минут назад

В Assassin's Creed Valhalla добавили режим «Забытая сага» в жанре «рогалика»

Чемпионат.com

Ubisoft выпустила большой патч 1.6 для Assassin's Creed Valhalla. Помимо исправлений ошибок и улучшения производительности авторы добавили новый режим в жанре «рогалика» под названием «Забытая сага». В нём геймерам в роли Одина предстоит исследовать Нифльхейм и сразиться с богиней Хель.

Assassin's Creed Valhalla превратили в "рогалик"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Получить доступ к новому режиму можно будет сразу же после посещения Асгарда. Для этого нужно обратиться в мастерскую Эверольда в Рейвенсторпе и отправиться в новый мир. Разработчики обещают множество наград, однако каких именно — неизвестно. По каким-то причинам Ubisoft не выпустила трейлер апдейта, ограничившись сухим постом в своём «Твиттере», так что игрокам предстоит познавать тайны «Забытой саги» самостоятельно.

Тем временем компания работает над новым сюжетным обновлением для Valhalla, которое закончит историю Эйвора. Тогда же и закончится полноценная поддержка экшена, которая продлилась два года.

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