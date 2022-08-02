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29 минут назад

Sony исправила ошибку со стоимостью «Человека-паука» в Steam

Игромания.ру

Sony исправила ошибку со стоимостью ремастера «Человека-паука», которая появилась в некоторых регионах Steam.

Sony исправила ошибку со стоимостью «Человека-паука» в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально цена на проект оказалась выше запланированной — это коснулось Австралии, Израиля, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Швейцарии и Великобритании. На других территориях подобных моментов не возникло.

Позже ошибку исправили, посоветовав обладателям предзаказов оформить возврат средств и приобрести новинку по сниженной цене, заодно извинившись за неразбериху. Если ранее в некоторых регионах за игру требовали 55 евро, то теперь стоимость снизилась до 50.

Релиз «Человека-паука», куда входят и DLC про Чёрную Кошку, намечен на 12 августа для Steam и EGS.

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