Как покупать игры в PS Store в 2022

После того, как официальный магазин PlayStation Store ввел региональные ограничения для русскоязычных пользователей, покупка консольных эксклюзивов и оплата абонемента PS Plus стала непростой задачей. Геймеры отыскали лишь несколько рабочих способов приобретать игры в заблокированном магазине — мы вкратце расскажем о каждом из них.

Фото: Sony Sony

Как оплачивать покупки в PS Store

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PS Store ввел одни из самых жестких региональных ограничений среди всех цифровых магазинов: первое время платформа в принципе перестала работать в РФ — сейчас же она функционирует в ограниченном режиме. Главная страница магазина недоступна, однако поиск по конкретным играм все-таки позволяет совершать покупки. Другой вопрос в том, что оплата через российские банковские карты отключена.

На данный момент геймеры нашли несколько способов покупать игры в PS Store непосредственно через консоль — сайт магазина не работает в РФ. Не все из них одинаково надежны, так что пользуйтесь каждым на свой страх и риск в зависимости от того, позволяет ли вам бюджет.

Карты оплаты

Карты оплаты PlayStation Store — самый верный метод. Они представляют собой код активации, который при вводе в специальном меню консоли пополняет ваш аккаунт PS Store на определенную сумму: номинал варьируется от 500 до 5500 рублей. Ограниченный режим работы российского филиала магазина никак не затронул работоспособность карт оплаты. Если вы сможете их найти, то вам не придется прибегать к различным лазейкам.

Проблема в том, что карты тяжело найти в продаже. После новостей о блокировке PS Store их практически моментально раскупили, из-за чего теперь большинство неиспользованных карточек продается на вторичном рынке — например, на «Авито» и других досках объявлений. Этот факт несколько осложняет ситуацию. Во-первых, там карты чаще всего продаются по совершенно абсурдной (иногда в пять раз дороже номинала) цене, так как продавцы хотят извлечь прибыль на фоне большого спроса. Во-вторых, далеко не все продавцы принимают оплату через банковские карты: многие требуют перевода через WebMoney или криптовалютные кошельки. Наконец, вторичные площадки не гарантируют защиту от мошенников — перед покупкой обязательно стоит изучить информацию о продавце. Как давно он на сайте, какой у него рейтинг, много ли положительных и негативных отзывов.

К сожалению, дефицит карт оплаты вряд ли пойдет на поправку в ближайшем будущем. Sony формально приостановила деятельность на территории РФ и прекратила поставки продукции — от коробочных изданий игр до приставок и комплектующих.

Создание аккаунта PS Store в другом регионе

Сами по себе консоли PlayStation не накладывают никаких региональных ограничений и не проверяют реальное местоположение пользователя. Это значит, что вы можете зарегистрировать аккаунт PS Store на любой регион: при создании учетной записи достаточно лишь указать другую страну и ввести подходящий адрес — его можно легко найти в Интернете.

При входе в иностранный аккаунт магазин будет работать как обычно, однако платить за покупку все равно придется в валюте выбранной страны — а для этого понадобится местная банковская карта, физическая или виртуальная. Среди отечественных геймеров большой популярностью пользуется турецкий PS Store, где игры стоят даже дешевле, чем в российском. Однако покупки там тяжело оплачивать без посредника, который владел бы картой какого-либо турецкого банка.

Хорошая новость в том, что Турция — далеко не единственный вариант. В отечественных интернет-магазинах можно найти карты оплаты для множества других зарубежных PS Store: чаще всего встречаются польские, американские и британские. Игры там будут стоить дороже, чем в российском PS Store, и не во все из них получится сыграть на русском языке, зато вам не придется тратить время на поиск посредника. Плюс иностранные карты оплаты обойдутся гораздо дешевле российских из-за отсутствия дефицита.

Покупка дисковых изданий

Наконец, если ваша приставка PlayStation имеет дисковод, вы можете прибегнуть к простейшему методу покупки игр — на дисках. Да, формально Sony приостановила поставки продукции в РФ, однако коробочные версии игр все еще завозятся в страну через параллельный импорт и зарубежных перекупщиков. Их можно найти как на вторичном рынке, так и на сайтах различных сетевых магазинов — достаточно лишь поискать в Интернете.