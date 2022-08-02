Как покупать игры в Epic Games Store в 2022

Сейчас многие магазины ввели новые региональные ограничения для русскоязычных пользователей: покупать те же игры порой либо невозможно, либо неудобно, так как для покупки приходится использовать всяческие лазейки. Но Epic Games Store отличается от большинства — там все еще можно свободно приобретать игровые новинки. Мы расскажем, как это сделать.

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Как оплачивать покупки в Epic Games Store

Несмотря на то, что многие цифровые магазины ввели новые региональные ограничения, русскоязычный Epic Games Store работает практически без изменений. Некоторые издатели убрали свои игры из продажи, но те, что остались доступны, можно купить без проблем: для этого необходимо воспользоваться кошельком QIWI, так как оплата через карты Visa отключена.

Вот что нужно сделать, чтобы оплатить покупку в Epic Games Store через QIWI.

Откройте официальный сайт QIWI и заведите себе цифровой кошелек. Для регистрации вам понадобится ввести паспортные данные — иначе разблокировать все функции кошелька не получится.

Пополнять этот счет можно при помощи карты любого банка РФ: многие приложения даже поддерживают прямой перевод на QIWI.

На сайте Epic Games Store положите в корзину нужную вам игру и перейдите к оформлению покупки.

На открывшейся странице выберите в качестве способа оплаты QIWI.