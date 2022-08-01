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19 часов назад

Из-за больших донатов игрок не может нормально играть в Diablo Immortal

Droidnews

Из-за больших донатов игрок не может нормально играть в Diablo Immortal
Фото: DroidnewsDroidnews

Довольно необычная ситуация произошла с одним из игроков в Diablo Immortal. Игрок с ником jtisallbusiness рассказал, как из-за слишком высокого уровня он не может найти соперника и вынужден играть один.

Дело в том, что игрок потратил около 100 тысяч долларов на микротранзакции в игре, которые позволили ему быстро прокачать свой уровень. Из-за этого, игроку теперь просто не удается найти равного соперника в режиме PvP. Игра просто не может найти противника схожего уровня и добавить его в команду.

Игрок утверждает, что даже обращался в Blizzard с данной проблемой. Но там даже несмотря на осведомлённость с ситуацией игрока сделать ничего не могут. Вполне возможно, что jtisallbusiness единственный игрок с подобной проблемой. В ролике игрок жалуется, что планирует даже вернуть деньги через суд из-за такой проблемы. Однако, многие пользователи считают, что автор сам виноват.

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