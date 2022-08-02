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1 час назад

EA лишила моддеров The Sims 4 основного источника заработка

Чемпионат.com

Издание GameSpot обратило внимание, что Electronic Arts запретила создателям модификаций к The Sims 4 зарабатывать с этого. Иными словами, компания выступила против платных модов.

EA лишила моддеров The Sims 4 основного источника заработка
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также моддерам запрещено использовать любые игровые логотипы или товарные знаки EA, Maxis и The Sims 4, включая художественные проекты, для продвижения своих творений. Согласно сообщению, весь контент, созданный моддерами, теперь должен распространяться для широкой публики бесплатно.

Некоторые поддержали такое решение EA, однако часть контент-мейкеров жила на деньги, заработанные с продажи модификаций к The Sims 4. Один из моддеров под ником JellyPaws высказался по поводу этого.

Ранний доступ к Patreon — одна из немногих причин, по которой я могу позволить себе лекарства, еду, уход за домашними животными и квартиру, чтобы я мог жить со своим отцом-инвалидом. Очень печально видеть, что ранний доступ будет уничтожен, но я надеюсь, что вы все сможете продолжать поддерживать мои работы.

GameSpot обратилось за комментариями к EA, но ответа пока не получило.

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