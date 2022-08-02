EA лишила моддеров The Sims 4 основного источника заработка

Издание GameSpot обратило внимание, что Electronic Arts запретила создателям модификаций к The Sims 4 зарабатывать с этого. Иными словами, компания выступила против платных модов.

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Также моддерам запрещено использовать любые игровые логотипы или товарные знаки EA, Maxis и The Sims 4, включая художественные проекты, для продвижения своих творений. Согласно сообщению, весь контент, созданный моддерами, теперь должен распространяться для широкой публики бесплатно.

Некоторые поддержали такое решение EA, однако часть контент-мейкеров жила на деньги, заработанные с продажи модификаций к The Sims 4. Один из моддеров под ником JellyPaws высказался по поводу этого.

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