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1 час назад

В CS:GO добавили обязательную рекалибровку звания

Чемпионат.com

В Counter-Strike: Global Offensive вышел новый патч, посвящённый подбору соперников. Со 2 августа при запуске шутера у каждого пропадёт его звание, которое влияет на уровень игры в рейтинговых матчах.

В CS:GO добавили обязательную рекалибровку звания
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Чтобы вернуть заработанное ранее звание, игрок должен будет пройти небольшую рекалибровку — выиграть один матч. После первой победы в рейтинге звание вернётся, или же будет понижено, если для выигрыша потребуется провести слишком много матчей.

В сообществе связывают действия разработчиков CS:GO с отслеживанием читеров и купленных аккаунтов: тем, кто заработал высокое звание нечестно, будет сложно удержаться среди хороших игроков. На днях Valve уже заблокировала более 10 000 учётных записей в игре.

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