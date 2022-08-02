Logitech и китайский Tencent анонсировали портативную игровую консоль

Как отмечают представители обеих корпораций, портативная консоль ориентирована строго на облачный гейминг и будет поддерживать все крупные сервисы, включая Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce NOW. Таким образом, пользователи смогут играть даже в самые требовательные игры, используя подключение к интернету — то есть без установки продуктов на консоль.