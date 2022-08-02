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1 час назад

Блогер собрал игровой ПК внутри бачка унитаза

Газета.Ru

Блогер Basically Homeless поделился роликом, в котором он собрал игровой ПК и разместил его внутри бачка работающего унитаза. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

Блогер собрал игровой ПК внутри бачка унитаза
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам блогера, он давно мечтал о таком сетапе, который позволил бы ему ходить в туалет, не отвлекаясь от игры. При этом портативные консоли его не устраивали — он мечтал о том, чтобы играть в Counter-Strike: Global Offensive с полноценной клавиатурой и мышкой.

Для этого он модернизировал обычный сливной бачок от унитаза, добавив в него окошко и систему охлаждения, а также перегородки, чтобы вода не смогла попасть внутрь комплектующих компьютера. В конце ролика Basically Homeless демонстрирует процесс работы гибрида — слив работает исправно, не вредя самому ПК.

На момент написания новости ролик набрал свыше 320 тыс. просмотров.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как житель Китая «создал» необычный iPhone с QWERTY-клавиатурой. Для этого инженер поместил iPhone в корпус Sony Xperia и оснастил его клавиатурой BlackBerry.

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