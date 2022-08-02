Блогер собрал игровой ПК внутри бачка унитаза

Блогер Basically Homeless поделился роликом, в котором он собрал игровой ПК и разместил его внутри бачка работающего унитаза. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

Фото: Газета.ру Газета.ру

По словам блогера, он давно мечтал о таком сетапе, который позволил бы ему ходить в туалет, не отвлекаясь от игры. При этом портативные консоли его не устраивали — он мечтал о том, чтобы играть в Counter-Strike: Global Offensive с полноценной клавиатурой и мышкой.

Для этого он модернизировал обычный сливной бачок от унитаза, добавив в него окошко и систему охлаждения, а также перегородки, чтобы вода не смогла попасть внутрь комплектующих компьютера. В конце ролика Basically Homeless демонстрирует процесс работы гибрида — слив работает исправно, не вредя самому ПК.

На момент написания новости ролик набрал свыше 320 тыс. просмотров.