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1 час назад

Блогер утверждает, что слил консольную версию «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля»

Чемпионат.comиещё 1

Блогер под ником nevajno1kto рассказал в своём телеграм-канале о том, что ему удалось заполучить билд с консольной версией игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». В качестве доказательства блогер выложил архив со сборкой.

В Сеть слили еще не анонсированную версию S.T.A.L.K.E.R.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На скриншотах ниже можно увидеть немного изменённый интерфейс и кнопки управления через геймпад Xbox. Вполне возможно, что это фейковая сборка и сделали её фанаты, хотя автор слива утверждает обратное. По словам nevajno1kto, в сборке есть полноценная поддержка контроллера и подсказки по управлению.

Ещё блогер отметил, что сама GSC Game World не работает над консольным портом проекта, а лишь его курирует, тогда как полноценной разработкой занимается сторонняя студия.

Также nevajno1kto подчеркнул, что на самом деле ждать чего-то особенного от этого порта не стоит, поскольку его хотят выпустить, чтобы подогреть интерес к S.T.A.L.K.E.R. 2.

Очень любопытно то, что в GSC Game World и сами не знают, что хотят увидеть по итогу. Они просто хотят загнать публике этот порт за месяц до релиза второй части, чтобы нагнать дополнительного хайпа. Курирование проекта оставляло желать лучшего – в GSC Game World профессионалов почти нет. Задача – не сделать круто, а сделать, чтобы схавали аккурат перед сиквелом.

Сама GSC ситуацию никак не комментирует. Блогер также уверяет, что в скором времени после слива всё станет известно официально.

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