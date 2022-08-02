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28 минут назад

Временное событие «Луна-1977» стало доступно в World of Tanks Blitz

MMO13

Первое событие августа начинается с операции «Луна-1977», которая уже стала доступна для мобильного танкового экшена World of Tanks Blitz. С 1 по 31 августа танкистам предстоит отправиться на лунную станцию «Диана» для добычи важных ресурсов, выполнения специальных заданий и получения множества наград.

В World of Tanks Blitz стартовало первое "событие" августа
Фото: MMO13MMO13

Прокачивая специальный пропуск, игроки получат внутриигровую валюту, различные бустеры, уникальные камуфляжи и аватары, а также танк «Неутомимый Rover» на 30 уровне пропуска и легендарный скин LunarX на 55. Ознакомиться с подробностями события можно по трейлеру ниже:

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