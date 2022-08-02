В World of Tanks Blitz стартовало первое "событие" августа

Первое событие августа начинается с операции «Луна-1977», которая уже стала доступна для мобильного танкового экшена World of Tanks Blitz. С 1 по 31 августа танкистам предстоит отправиться на лунную станцию «Диана» для добычи важных ресурсов, выполнения специальных заданий и получения множества наград.

Прокачивая специальный пропуск, игроки получат внутриигровую валюту, различные бустеры, уникальные камуфляжи и аватары, а также танк «Неутомимый Rover» на 30 уровне пропуска и легендарный скин LunarX на 55. Ознакомиться с подробностями события можно по трейлеру ниже: