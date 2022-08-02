Популярная стримерша Amouranth рассказала, как защищается от преследователей

Популярная стримерша Amouranth сообщила, что купила оружие, камеры наблюдения и сторожевую собаку. Такие средства девушка использует для защиты от преследователей, среди которых критики и одержимые фанаты.

В недавнем интервью Amouranth рассказала о критике и негативном отношении к ней в соцсетях от некоторых людей, а также о недавнем преследователе из Эстонии. По словам девушки, полиция не отреагировала должным образом на её обращения и приехала только через 33 минуты. Теперь же для защиты стримерша использует оружие, собаку по кличке Медведь и камеры.