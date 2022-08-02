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46 минут назад

Самая популярная стримерша Amouranth рассказала о средствах защиты от преследователей

Чемпионат.com

Популярная стримерша Amouranth сообщила, что купила оружие, камеры наблюдения и сторожевую собаку. Такие средства девушка использует для защиты от преследователей, среди которых критики и одержимые фанаты.

Популярная стримерша Amouranth рассказала, как защищается от преследователей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В недавнем интервью Amouranth рассказала о критике и негативном отношении к ней в соцсетях от некоторых людей, а также о недавнем преследователе из Эстонии. По словам девушки, полиция не отреагировала должным образом на её обращения и приехала только через 33 минуты. Теперь же для защиты стримерша использует оружие, собаку по кличке Медведь и камеры.

Я не знаю, что ещё можно применить, кроме как сделать ров с крокодилами.

Также Amouranth пожаловалась на «сватинг», когда зрители сообщают о преступлении в её доме, чтобы момент проникновения штурмовой группы попал на стрим. Девушка отметила, что теперь полиция проверяет её трансляции, прежде чем выехать по вызову.

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