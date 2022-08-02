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1 час назад

Переработка карты, облик специалистов и статистика: детали патча 1.2 для Battlefield 2042

Чемпионат.comиещё 3

DICE анонсировала обновление 1.2 для Battlefield 2042, которое выйдет 2 августа. Главным нововведением патча станет существенная переработка карты «Калейдоскоп», на которой появится куда больше деталей для тактического геймплея.

Battlefield 2042 получит приятное обновление
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики переработают облик специалистов: их внешний вид изменят таким образом, чтобы он соответствовал серьёзному тону игры и обстоятельствам, в которых разворачивается действие шутера.

Также в профилях игроков появится долгожданная статистика. Геймеры наконец смогут посмотреть на прогресс и различные показатели, включая количество убийств/смертей, среднюю точность и многое другое.

Вдобавок разработчики переработают баланс и исправят множество багов, обнаруженных после старта первого сезона. Следующий крупный апдейт планируют выпустить после начала второго сезона поддержки.

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