Battlefield 2042 получит приятное обновление

DICE анонсировала обновление 1.2 для Battlefield 2042, которое выйдет 2 августа. Главным нововведением патча станет существенная переработка карты «Калейдоскоп», на которой появится куда больше деталей для тактического геймплея.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Разработчики переработают облик специалистов: их внешний вид изменят таким образом, чтобы он соответствовал серьёзному тону игры и обстоятельствам, в которых разворачивается действие шутера.

Также в профилях игроков появится долгожданная статистика. Геймеры наконец смогут посмотреть на прогресс и различные показатели, включая количество убийств/смертей, среднюю точность и многое другое.