Sony откажется от продажи популярной консоли

В рамках презентации финансового отчета Sony не предоставила данные о продажах консолей PlayStation 4. Такое решение было воспринято как сигнал об окончании жизненного цикла консоли прошлого поколения, сообщает портал Tweak Town.

Так, вместо данных о количестве проданных единиц консолей PS4 в отчете Sony упоминается лишь PlayStation 5. В каждом финансовом отчете компании с 2014 по 2021 год был раздел, посвященный поставкам консолей PS4. Это интерпретируют как подготовку Sony к завершению жизненного цикла PlayStation 4. Отдельно отмечается, что Sony за весь прошлый год продала лишь 1 млн единиц PS4. Таким образом, продажи PlayStation официально превысили 117 млн штук.