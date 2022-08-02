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1 час назад

Sony перестанет продавать PS4 и выпускать для нее игры

Газета.Ruиещё 1

В рамках презентации финансового отчета Sony не предоставила данные о продажах консолей PlayStation 4. Такое решение было воспринято как сигнал об окончании жизненного цикла консоли прошлого поколения, сообщает портал Tweak Town.

Sony откажется от продажи популярной консоли
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Так, вместо данных о количестве проданных единиц консолей PS4 в отчете Sony упоминается лишь PlayStation 5. В каждом финансовом отчете компании с 2014 по 2021 год был раздел, посвященный поставкам консолей PS4. Это интерпретируют как подготовку Sony к завершению жизненного цикла PlayStation 4. Отдельно отмечается, что Sony за весь прошлый год продала лишь 1 млн единиц PS4. Таким образом, продажи PlayStation официально превысили 117 млн штук.

В 2022 финансовом году Sony планирует выпустить больше консолей PS5, чем когда-либо в истории PlayStation — японская компания намерена отгрузить 18 млн игровых консолей актуального поколения.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Sony отказалась отвечать на вопрос о возможном подорожании PlayStation 5.

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