Игры похожие на GTA: подборка лучших игр с открытым миром

Серия Grand Theft Auto по праву считается одной из популярнейших франшиз за всю историю игровой индустрии. Однако Rockstar не торопится выпускать следующую часть: студия привыкла работать над каждым проектом годами, вкладывая в производство миллионы долларов и недюжинное старание. В таких условиях неудивительно, что GTA породила армию подражателей — некоторые из них даже практически не уступают первоисточнику. Мы собрали небольшой список игр в открытом мире, похожих на GTA.

Фото: Square Enix Square Enix

Sleeping Dogs

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Проект Sleeping Dogs изначально должен был стать продолжением цикла True Crime, но из-за юридических нестыковок игра вышла под другим названием. Пожалуй, это было к лучшему: многие геймеры до сих пор вспоминают Sleeping Dogs как одно из самых недооцененных сочинений по мотивам GTA. Это амбициозный экшен в открытом мире, где игрок в роли полицейского под прикрытием, внедрившегося в крупный синдикат, должен развалить преступную организацию изнутри — но грань между тайным прикрытием и реальностью как никогда тонка. Если вы любите гонконгские боевики про единоборства и криминальные триллеры, обязательно попробуйте: Sleeping Dogs практически не имеет конкурентов в своей нише.

Square Enix

Bully

Студия Rockstar славится своей безжалостной сатирой: если разработчики затеяли черную комедию, то пощады не получит никто. Bully — наглядное тому доказательство. История о 15-летнем хулигане Джимми Хопкинсе издевается над системой образования, стереотипами о подростках, глупыми детьми, еще более глупыми взрослыми и другими прелестями школьной жизни. Геймплей Bully нельзя назвать образцовым или невероятно захватывающим, но едкое чувство юмора разработчиков как всегда вытаскивает на себе всю игру. Не зря ведь преданные поклонники более 10 лет надеются на выход продолжения.

Rockstar Games

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 не нуждается в представлении. Вряд ли кто-то ожидал, что вестерн в большом открытом мире станет одной из лучших игр всех времен, однако Rockstar превзошла все ожидания. Вместо характерной для студии сатирической комедии сценаристы написали масштабную историческую драму, посвященную закату эпохи беззакония на Диком Западе. Персонажи Red Dead Redemption 2 намертво врезаются в память, а трагедия банды Датча действительно вызывает эмоции. Впрочем, серьезным сюжетом все не ограничивается: это же Дикий Запад. Здесь можно охотиться, рыбачить, грабить дилижансы, захватывать поезда, выезжать на конные прогулки, резаться в карты и чинить ковбойский беспредел.

Rockstar Games

Saints Row

Серия Saints Row прошла долгий путь от невзрачной копии GTA до неповторимого, феерически абсурдного экшена, наотрез отказывающегося воспринимать что-либо всерьез. Святые с Третьей улицы борются против локального зомби-апокалипсиса, избираются в президенты США, защищают планету от вторжения инопланетян при помощи дабстеп-пушки, становятся супергероями в вымышленном аналоге «Матрицы», отправляются прямиком в Ад… Каждый раз, когда кажется, что дальше уже некуда, авторы все равно находят новый способ выкрутить абсурд на максимум. GTA такой бред и не снился.

Deep Silver

L.A. Noire

L.A. Noire можно назвать лучшей игрой Rockstar, которая была разработана не Rockstar: созданием проекта занималась австралийская студия Team Bondi — авторы GTA лишь помогли технологиями и выступили издателями. Долгое время L.A. Noire была чуть ли не единственным качественным нуар-детективом в формате видеоигры. Во время сюжетных миссий игроку нужно опрашивать свидетелей, собирать улики, преследовать подозреваемых — иногда даже ввязываться в перестрелки. Главный герой проходит путь от простого патрульного до опытного следователя, раскрывая тайны преступного мира Лос-Анджелеса.

Rockstar Games

Watch_Dogs

Трилогия Watch_Dogs была заявкой на титул «убийцы GTA» от Ubisoft, которая слегка не оправдала возложенных ожиданий. Большой открытый мир оказался не таким уж и большим, безграничные возможности для взлома всяческой электроники — довольно заскриптованными. Тем не менее, сейчас, когда хайп давным-давно улегся, от всех трех игр серии вполне можно получить удовольствие: все зависит от того, какое настроение вам больше по душе. Первая часть рассказывает классическую историю о мести, вторая больше похожа на комедийный боевик в духе фильма «Хакера», а третья — на британскую антиутопию в духе «V — значит вендетта».

Ubisoft

Just Cause

Серия Just Cause — это воплощение бессмысленного, беспощадного хаоса. Будни агента ЦРУ Рико Родригеса целиком состоят из взрывов, диверсий, перестрелок и типично каскадерских трюков: в конце концов, это самый верный способ привлечь внимание авторитарных властей очередной банановой республики. Just Cause физически неспособна предложить ничего близкого к GTA в плане сюжета, но если вам нужна гигантская, на две трети разрушаемая песочница, то лучшей игры просто не найти.

Square Enix

Mafia: Definitive Edition

Наконец, Mafia всегда стояла особняком на фоне прочих подражателей GTA. Оригинальная игра была крайне бюджетной и неказистой в плане игрового процесса, однако заслужила культовый статус благодаря сценарию, вдохновленному классикой гангстерских фильмов. За первой частью последовали несколько продолжений, сильно отдалившихся от изначальной идеи серии, но Mafia вновь выбилась в свет благодаря Definitive Edition — великолепному ремейку первой части. Конечно, по части геймплея и свободы действий она значительно отстает от GTA, но сюжет, кинематография и постановка вышли на новый уровень.