Датамайнер показал более сильную Малению из ранней версии Elden Ring

Датамайнер Elden Ring обнаружил более сложную версию босса Малении, которая ведёт себя куда агрессивнее, лучше блокирует атаки и демонстрирует другой вариант своего фирменного водного танца.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Судя по всему, изначально Маления могла делать своё комбо в любое время, а не только после снижения уровня здоровья до 80%. Такая версия босса присутствовала в сборке 2021 года, ещё до технического теста.

Датамайнер отмечает, что водный танец и комбо в этой версии являются разными приёмами, поэтому героиня использует их по отдельности. При этом, судя по всему, другое комбо и было оригинальным водным танцем, а фирменный приём, хорошо знакомый игрокам, ранее носил название «Клинок Малении».