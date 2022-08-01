Датамайнер показал более сильную Малению из ранней версии Elden Ring

Датамайнер Elden Ring обнаружил более сложную версию босса Малении, которая ведёт себя куда агрессивнее, лучше блокирует атаки и демонстрирует другой вариант своего фирменного водного танца.
Судя по всему, изначально Маления могла делать своё комбо в любое время, а не только после снижения уровня здоровья до 80%. Такая версия босса присутствовала в сборке 2021 года, ещё до технического теста.
Датамайнер отмечает, что водный танец и комбо в этой версии являются разными приёмами, поэтому героиня использует их по отдельности. При этом, судя по всему, другое комбо и было оригинальным водным танцем, а фирменный приём, хорошо знакомый игрокам, ранее носил название «Клинок Малении».
Большую агрессию Маления демонстрирует в первой фазе. Во второй фазе датамайнер заметил, что босс часто использует Алую Эонию, а волна после распускания более медленная. Кроме этого, после атаки с клонами нет накопления Красной Гнили.