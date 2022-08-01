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40 минут назад

Датамайнер Elden Ring показал более сильную Малению из ранней версии игры

Игромания.ру

Датамайнер Elden Ring обнаружил более сложную версию босса Малении, которая ведёт себя куда агрессивнее, лучше блокирует атаки и демонстрирует другой вариант своего фирменного водного танца.

Датамайнер показал более сильную Малению из ранней версии Elden Ring
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Судя по всему, изначально Маления могла делать своё комбо в любое время, а не только после снижения уровня здоровья до 80%. Такая версия босса присутствовала в сборке 2021 года, ещё до технического теста.

Датамайнер отмечает, что водный танец и комбо в этой версии являются разными приёмами, поэтому героиня использует их по отдельности. При этом, судя по всему, другое комбо и было оригинальным водным танцем, а фирменный приём, хорошо знакомый игрокам, ранее носил название «Клинок Малении».

Видео

Большую агрессию Маления демонстрирует в первой фазе. Во второй фазе датамайнер заметил, что босс часто использует Алую Эонию, а волна после распускания более медленная. Кроме этого, после атаки с клонами нет накопления Красной Гнили.

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