Sony, Ubisoft и другие компании высказались о покупке Blizzard

К концу июня 2023 года должна завершиться сделка по слиянию между Microsoft и Activision Blizzard. Она оценивается в 68,7 млрд долларов.

Для завершения сделки её также должны одобрить регуляторы из разных стран, включая Японию, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Китай, Южную Корею, Бразилию и не только. В Бразилии процесс проверки начался 20 мая.

Видео дня

В рамках таких проверок регуляторы, как правило, обращаются к третьим сторонам, чтобы узнать их мнение о транзакции, а затем сопоставить полученную информацию с данными вовлечённых сторон.

Государственная деятельность правительства Бразилии открыта и прозрачна, поэтому всю информацию, связанную с проверкой, можно найти в сети. Пользовать под ником Idas, являющийся юристом, изучил ответы третьих сторон на некоторые вопросы регуляторов и собрал их вместе на ResetEra. Вопросы затрагивали не только сделку Microsoft и Activision Blizzard, но и другие темы, связанные с индустрией.

Sony

По мнению Sony, все игры и платформы конкурируют за увлечённость игрока. Главным решающим фактором выбора платформы назвали доступный контент.

Создать инди-игру для PC и заниматься её распространением может один разработчик — барьеров немного. На создание высококлассной AAA-игры вроде Call of Duty необходимы сотни миллионов долларов и тысячи сотрудников.

Не только Activision способна выпускать подобные игры — Sony также привела в пример EA с FIFA, Take-Two и Rockstar с Grand Theft Auto и Epic Games с Fortnite. Однако ни один из этих разработчиков не способен создать франшизу-конкурента Call of Duty. Уникальность проекта связывают с потраченными временем и деньгами, количеством сотрудников, миллионами подписчиков, продажами и другими данными.

По мнению Sony, популярность Call of Duty влияет на выбор платформы. Серия представляет собой важный источник дохода для PlayStation.

Говоря о подписочных сервисах, Sony отметила их конкуренцию с играми и выразила обеспокоенность по поводу возможного снижения качества проектов. За последние пять лет Game Pass захватил примерно 60-70% мирового рынка подписок.

Ubisoft

Компания не видит оснований для разделения рынка на основе игровых жанров и типов. Но мобильного рынка это не касается.

Она также считает, что сейчас у каждой игры есть свой конкурент. В случае с Call of Duty это — Battlefield, PUBG, Apex или Rainbow Six, а с World of Warcraft — это The Elder Scrolls Online или Blade & Soul. У Candy Crush также есть свои конкуренты.

Ubisoft отметила растущую важность подписочных сервисов. При этом такие подписки пока что не являются другим рынком — это просто альтернативный доступ к контенту, который распространяется по другим моделям (напр. buy-to-play).

Bandai Namco

По мнению Bandai Namco, рынки PC и консолей очень похожи и разделять их нет смысла. А вот мобильный рынок стоит особняком.Игровые конкуренты имеются, например, у Call of Duty — это Battlefield, Valorant или Destiny, но каждый проект всё равно уникален.

Riot Games

Компания считает, что PC, консоли и мобильные устройства — это разные рынки. Потенциальным конкурентом в создании AAA-игр для Microsoft и Activision Blizzard назвали Naughty Dog или Sony.

Riot Games считает, что с Call of Duty конкурируют Battlefield, Apex, Counter Strike, Valorant или Rainbow Six, с World of Warcraft — Rift, Runescape, Final Fantasy XIV или TERA, а с Candy Crush — Cookie Jam или Bejeweled.

Что касается подписочных сервисов, то компания уверена, что потребители вряд ли будут видеть в них конкурентов отдельно приобретённым играм. Подписки являются частью рынка для более широкого распространения проектов в цифре. Компания также считает, что Microsoft не откажется от публичных заявлений по поводу сохранения мультиплатформенности некоторых франшиз.

Google

В компании уверены, что после завершения сделки Microsoft и Activision Blizzard на рынке появится значительное количество разработчиков и издателей игр.

По мнению Google, с Call of Duty могут конкурировать Battlefield, Counterstrike или Rainbow Six, с World of Warcraft — Lost Ark, The Elder Scrolls Online или Guild Wars 2, с Candy Crush — Puzzle Quest или Bejeweled, а альтернативой Diablo была названа серия Fallout.