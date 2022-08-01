В Индонезии заблокировали почти все игровые сервисы

В Индонезии заблокировали сразу несколько популярных сервисов и площадок, включая Steam, EGS, PayPal, Origin, Nintendo Online и Yahoo.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Причиной стали новые правила лицензирования, которые до 29 июля нужно было применить компаниям, желающим работать в стране. Об инициативе, позволяющей властям получить больше полномочий для контроля контента в сети стало известно ещё в 2020 году. Новые правила требуют удалять материалы, которые признают незаконными или «нарушающими общественный порядок».

Часть корпораций внесла соответствующие поправки и прошла регистрацию буквально в последние дни перед истечением срока, в список входят Alphabet Inc., Amazon, Riot Games и так далее. «Опоздавшие» как раз были заблокированы, хотя и не навсегда.Для снятия ограничений фирмам просто нужно применить новые правила, а представители местного министерства связи уже обратились к соответствующим компаниям.

В список «заблокированных» попали не только сайты, но и сервера игр вроде Dota 2, Counter-Strike и, похоже, Fortnite. Учитывая, что проекты связаны со Steam и EGS, подобное решение вряд ли стало сюрпризом.