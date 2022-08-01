В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

В Индонезии заблокировали Steam, EGS, PayPal и другие сервисы

Игромания.ру

В Индонезии заблокировали сразу несколько популярных сервисов и площадок, включая Steam, EGS, PayPal, Origin, Nintendo Online и Yahoo.

В Индонезии заблокировали почти все игровые сервисы
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Причиной стали новые правила лицензирования, которые до 29 июля нужно было применить компаниям, желающим работать в стране. Об инициативе, позволяющей властям получить больше полномочий для контроля контента в сети стало известно ещё в 2020 году. Новые правила требуют удалять материалы, которые признают незаконными или «нарушающими общественный порядок».

Часть корпораций внесла соответствующие поправки и прошла регистрацию буквально в последние дни перед истечением срока, в список входят Alphabet Inc., Amazon, Riot Games и так далее. «Опоздавшие» как раз были заблокированы, хотя и не навсегда.Для снятия ограничений фирмам просто нужно применить новые правила, а представители местного министерства связи уже обратились к соответствующим компаниям.

В список «заблокированных» попали не только сайты, но и сервера игр вроде Dota 2, Counter-Strike и, похоже, Fortnite. Учитывая, что проекты связаны со Steam и EGS, подобное решение вряд ли стало сюрпризом.

Многие пользователи из Индонезии оказались возмущены таким ходом, поскольку из-за него они потеряли доступ к необходимым сервисам и сайтам, обратившись к услугам VPN. Для устранения проблем властям даже пришлось на некоторое время восстановить доступ к PayPal, чтобы владельцы аккаунтов могли забрать с них свои деньги.

Игры,PayPal,Alphabet,Amazon,Yahoo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители