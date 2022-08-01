Во что поиграть на ПК и консолях в августе

Наступил август: остался всего месяц до того, как игровая индустрия официально пробудится от летней спячки в преддверии новогодних праздников. Конечно, нельзя сказать, что август трещит по швам от количества высокопрофильных релизов, но и от ежегодной засухи практически ничего не осталось — игр выйдет много. Рассказываем, во что стоит поиграть в августе.

Фото: THQ Nordic THQ Nordic

The Mortuary Assistant — 2 августа

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Камерный хоррор The Mortuary Assistant, как несложно догадаться по названию, расскажет историю о помощнице мастера похоронных дел, которая только устроилась на стажировку в бюро ритуальных услуг. На работе ей предстоит тщательно готовить тела клиентов к погребению, изучать нюансы похоронного ремесла… И изгонять всяческих демонов, ведь бюро скрывает от главной героини страшный секрет. Демоверсия The Mortuary Assistant пользовалась заметной популярностью среди стримеров — полноценный релиз игры, скорее всего, нашумит не меньше.

DreadXP

Hard West 2 — 4 августа

Продолжение единственной и неповторимой пошаговой тактики в антураже т.н. «странного Запада», где шерифы, ковбои и бандиты существуют бок о бок с оборотнями, зомби, вендиго и другими необъяснимыми явлениями. Создатели оригинальной игры не работали над сиквелом, однако Hard West 2 все равно смотрится любопытно. Если авторы продолжения проделали домашнюю работу как следует, поклонники жанра получат самобытную, пускай и слегка бюджетную тактику, за которой не жаль будет провести время.

Good Shepherd Entertainment

Two Point Campus — 9 августа

Серия менеджмент-симуляторов Two Point переезжает в университетский студгородок: Two Point Campus предлагает спроектировать ВУЗ вашей мечты, где студенты и преподаватели встречают каждый учебный день улыбкой. Нужно позаботиться о планировке корпусов, облагородить территорию вокруг и набрать команду эксцентричных лекторов. Главное — чтобы ваши подопечные получали удовольствие от обучения.

SEGA

Cult of the Lamb — 11 августа

Cult of the Lamb — нарочито мультяшный, жестокий roguelite-экшен о невинном ягненке, который сбежал из лап жуткого культа благодаря помощи древнего хтонического бога. Чтобы отплатить незнакомцу за спасение, главный герой решает собрать собственный культ, уничтожить еретиков и захватить лес во славу своего темного покровителя. Если бы персонажи были людьми, а не милыми животными, игра производила бы совсем иное впечатление.

Devolver Digital

Marvel's Spider-Man Remastered — 12 августа

Спустя четыре года после релиза на PlayStation 4 до ПК наконец доберется Marvel’s Spider-Man: пожалуй, лучшая игра о Человеке-пауке за всю историю существования персонажа. Это история о повзрослевшем, набравшемся опыта Питере Паркере, который вынужден балансировать на грани между своей обычной и супергеройской жизнью. Если вы играли в трилогию Batman: Arkham от Rocksteady Games, то в плане геймплея Marvel’s Spider-Man вряд ли сможет предложить что-то новое, но для фанатов Паучка это обязательная покупка — разработчики бережно сохранили все, за что его любят.

PlayStation PC LLC

Rollerdrome — 16 августа

Авторы трилогии скейт-платформеров OlliOlli готовят еще одну похожую аркаду, но теперь променяли привычный скейтборд на старомодные роликовые коньки. Rollerdrome посвящена высокоскоростным сражениям на гладиаторской арене, где героиня, рассекающая по уровню на коньках, уничтожает противников, проделывая сложнейшие трюки. Студия Roll7 никогда прежде не занималась шутерами, что может вызывать некоторые опасения — однако тем интереснее посмотреть, порадует Rollerdrome или разочарует.

Private Division

Gloomwood — 16 августа

Также в середине месяца до раннего доступа Steam наконец-таки доберется стелс-экшен Gloomwood: ближайший претендент на титул настоящей духовной наследницы серии Thief. Игроку предстоит примерить на себя роль доктора, попавшего в западню в мрачном викторианском городе, жители которого заражены таинственной болезнью. Чтобы выбраться оттуда живым, нужно грамотно пользоваться всеми подручными средствами, избегать лишних перестрелок, внимательно изучать окружение и смотреть по сторонам — опасность поджидает за каждым углом.

New Blood Interactive

Saints Row — 23 августа

Перезагрузка серии Saints Row долгое время считалась лишь мифом, но уже в конце августа мы сможем проверить, проходит ли фирменное безумие франшизы проверку временем. Разработчики собираются пересказать историю зарождения банды Святых на новый лад и обещают самую насыщенную песочницу во всей серии. Тяжело сказать, сохранит ли перезапуск характерное чувство юмора и абсурд, но долго гадать не придется — релиз не за горами.

Deep Silver

Soul Hackers 2 — 26 августа

Спустя почти четверть века после релиза первой части студия Atlus (авторы мега-популярной серии Persona) решила выпустить Soul Hackers 2 — сиквел одного из ответвлений франшизы Shin Megami Tensei, где привычная охота на демонов и пошаговые сражения облечены в киберпанковый сеттинг. Давним поклонникам творчества Atlus и любителям хардкорных JRPG стоит обратить внимание: сиквел обещает сохранить старый геймплей, но разбавить его новыми идеями, позаимствованными в том числе и у цикла Persona.

SEGA

Destroy All Humans! 2 – Reprobed — 30 августа

Наконец, последний примечательный релиз месяца — это переиздание второй части комедийного экшена Destroy All Humans!, где злобный серый человечек-инопланетянин мстит всему человечеству. Если в оригинальной игре выпадал шанс погрузить в хаос только США 1950-х годов, то в сиквеле под раздачу также попадет Великобритания, Япония и вездесущие хиппи. К тому же, на этот раз творить беспредел можно будет в сетевом кооперативе вместе с друзьями.