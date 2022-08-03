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1 час назад

Мировые продажи Nintendo Switch превысили 111,08 млн консолей

Игромания.руиещё 1

В свежем отчёте Nintendo сообщается, что продажи Nintendo Switch по всему миру превысили 111,08 млн консолей — данные актуальны на 30 июня 2022 года. Switch стала третьей домашней консолью, которой удалось преодолеть отметку в 110 млн проданных единиц — ранее это удалось PS2 и PS4.

Nintendo Switch попала в топ-3 самых популярных консолей в истории
Фото: Игромания.руИгромания.ру

За второй квартал этого года было продано 3,43 млн консолей. Для сравнения: за первые три месяца 2022 года было продано 4,11 млн. Также в прошлом квартале было продано 41,41 млн игр — это меньше, чем в первом квартале (55,77 млн). В целом же этот показатель теперь составляет 863,59 млн копий.

Кроме того, компания представила показатели своих самых успешных проектов для Switch:

  • Mario Kart 8 Deluxe — 46,82 млн;
  • Animal Crossing: New Horizons — 39,38 млн;
  • Super Smash Bros. Ultimate — 28,82 млн;
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 27,14 млн;
  • Pokemon Sword и Shield — 24,50 млн;
  • Super Mario Odyssey — 23,93 млн;
  • Super Mario Party — 18.06 млн;
  • Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl — 14,79 млн;
  • Pokemon: Let’s Go, Pikachu! и Let’s Go, Eevee! — 14,66 млн;
  • Ring Fit Adventure — 14,54 млн.

Также Nintendo поделилась показателями следующих проектов, вышедших в 2022 году:

  • Nintendo Switch Sports — 4,84 млн;
  • Kirby and the Forgotten Land — 4,53 млн;
  • Mario Strikers: Battle League — 1,91 млн.

Продажи Nintendo за первый квартал 2022 года

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