Nintendo Switch попала в топ-3 самых популярных консолей в истории

В свежем отчёте Nintendo сообщается, что продажи Nintendo Switch по всему миру превысили 111,08 млн консолей — данные актуальны на 30 июня 2022 года. Switch стала третьей домашней консолью, которой удалось преодолеть отметку в 110 млн проданных единиц — ранее это удалось PS2 и PS4.

За второй квартал этого года было продано 3,43 млн консолей. Для сравнения: за первые три месяца 2022 года было продано 4,11 млн. Также в прошлом квартале было продано 41,41 млн игр — это меньше, чем в первом квартале (55,77 млн). В целом же этот показатель теперь составляет 863,59 млн копий.