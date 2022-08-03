Nintendo Switch попала в топ-3 самых популярных консолей в истории

В свежем отчёте Nintendo сообщается, что продажи Nintendo Switch по всему миру превысили 111,08 млн консолей — данные актуальны на 30 июня 2022 года. Switch стала третьей домашней консолью, которой удалось преодолеть отметку в 110 млн проданных единиц — ранее это удалось PS2 и PS4.
За второй квартал этого года было продано 3,43 млн консолей. Для сравнения: за первые три месяца 2022 года было продано 4,11 млн. Также в прошлом квартале было продано 41,41 млн игр — это меньше, чем в первом квартале (55,77 млн). В целом же этот показатель теперь составляет 863,59 млн копий.
Кроме того, компания представила показатели своих самых успешных проектов для Switch:
Также Nintendo поделилась показателями следующих проектов, вышедших в 2022 году:
Продажи Nintendo за первый квартал 2022 года