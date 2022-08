Авторы Among Us хотели «покончить» с игрой еще в 2019 году

Создатели многопользовательской космической выживалки Among Us из студии Innersloth признались, что хотели покончить с игрой в 2019 году и заняться Among Us 2.

По словам геймдизайнера Маркуса Бромандера, после релиза третьей карты и ряда исправлений ошибок команда решила, что этого хватит — «пора поработать над чем-то другим».

Сам Бромандер продолжил заниматься серией Henry Stickmin, а другие разработчики взялись за прототипирование различных игровых идей и даже достигли определённых успехов.

Однако в 2020 году Among Us накрыла новая волна успеха, и Innersloth решила её «оседлать». В итоге Among Us 2 была отменена ещё на стадии планирования, несмотря на то, что вторая часть казалась лучшим вариантом для реализации идей разработчиков. Бромандер отметил, что хотел «испытать релиз обновлений для большого количества людей» — так получилось, что первой Among Us уже удалось собрать большую аудиторию.

В прошлом году создатели Among Us рассказали, чем для них обернулась внезапная популярность проекта, отметив, что его успех стал по-настоящему непростым испытанием.