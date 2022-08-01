Sony откажется от одной из фишек PlayStation 5

Издание The Gamer обратило внимание на сообщение, опубликованное на сайте поддержки японского подразделения PlayStation. Sony уберёт одну из функций, которая появилась на старте выхода PS5.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Речь идёт про функцию похвалы других игроков. С помощью неё компания хотела избавиться от негативных эмоций во время онлайн-игр. По задумке, пользователи должны были хвалить встреченных игроков и отмечать их в нескольких разделах: приветливость, полезность, честность и лидерство. Также это помогло бы находить потенциальных тиммейтов и смотреть, как их оценили другие люди.

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В итоге от функции откажутся уже осенью этого года. Причина в том, что игроки не особо часто ей пользовались.

С осени 2022 года функция похвалы для PlayStation 5 больше не будет доступна. Мы прекратим предоставление услуги, поскольку уровень использования не достиг ожидаемого уровня. Пожалуйста, продолжайте вести положительную коммуникацию с сообществом.