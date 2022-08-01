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18 минут назад

В свежем опросе Blizzard появились возможные цены на скины для Overwatch&nbsp;2

Игромания.ру

Сообщается, что Blizzard провела очередной опрос, связанный с Overwatch, в котором указала возможные (не окончательные) цены на скины для Overwatch 2. В частности, компания поинтересовалась у аудитории о том, готовы ли они заплатить:

Blizzard опять обуяла жадность
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • 45 долларов за мифический скин;
  • 25 долларов за легендарный скин;
  • 30 долларов за легендарный комплект;
  • 10 долларов за амулет для оружия;
  • 5 долларов за три граффити.

Есть вероятность, что цены могли специально завысить для опроса. В любом случае, судя по комментариям на Reddit и в Twitter, фанатам Overwatch не очень понравились такие предложения.

Игромания.ру
Игромания.ру

Напомним, что релиз Overwatch 2 намечен на 4 октября. На момент старта игра будет условно-бесплатной. Ранее стало известно, что после релиза новинки фанаты уже не смогут сыграть в первую часть.

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