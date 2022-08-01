Blizzard опять обуяла жадность

Сообщается, что Blizzard провела очередной опрос, связанный с Overwatch, в котором указала возможные (не окончательные) цены на скины для Overwatch 2. В частности, компания поинтересовалась у аудитории о том, готовы ли они заплатить:

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

45 долларов за мифический скин;

25 долларов за легендарный скин;

30 долларов за легендарный комплект;

10 долларов за амулет для оружия;

5 долларов за три граффити.

Есть вероятность, что цены могли специально завысить для опроса. В любом случае, судя по комментариям на Reddit и в Twitter, фанатам Overwatch не очень понравились такие предложения.

Игромания.ру

Игромания.ру