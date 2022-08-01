Blizzard опять обуяла жадность

Сообщается, что Blizzard провела очередной опрос, связанный с Overwatch, в котором указала возможные (не окончательные) цены на скины для Overwatch 2. В частности, компания поинтересовалась у аудитории о том, готовы ли они заплатить:
Есть вероятность, что цены могли специально завысить для опроса. В любом случае, судя по комментариям на Reddit и в Twitter, фанатам Overwatch не очень понравились такие предложения.
Напомним, что релиз Overwatch 2 намечен на 4 октября. На момент старта игра будет условно-бесплатной. Ранее стало известно, что после релиза новинки фанаты уже не смогут сыграть в первую часть.