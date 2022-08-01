Assassin’s Creed придет в PUBG

С 18 августа по 22 сентября в PUBG: Battlegrounds пройдёт кроссовер с серией Assassin’s Creed с событиями, косметикой и особыми «элементами мира».
Так, в игру добавят тематические костюмы, скины для рюкзаков и парашютов, эмоции, талисманы для оружия, граффити, ресурсы и не только. Кроме этого, на карте можно будет найти различные точки, связанные с Assassin’s Creed, например, уступы для «Прыжка веры» или спрятанный «Анимус».
Что касается эксклюзивных событий, то за участие в них игрокам выпадет возможность открыть специальные ящики по мотивам Assassin's Creed. Кроссовер также состоится и в мобильной PUBG: New State, но немного в другое время — с 18 августа по 21 сентября. Игрокам стоит ожидать более 30 уникальных костюмов, включая облики Эцио и Шэя, тематические ящики и ограниченные по времени ивенты.