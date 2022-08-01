Assassin’s Creed придет в PUBG

С 18 августа по 22 сентября в PUBG: Battlegrounds пройдёт кроссовер с серией Assassin’s Creed с событиями, косметикой и особыми «элементами мира».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, в игру добавят тематические костюмы, скины для рюкзаков и парашютов, эмоции, талисманы для оружия, граффити, ресурсы и не только. Кроме этого, на карте можно будет найти различные точки, связанные с Assassin’s Creed, например, уступы для «Прыжка веры» или спрятанный «Анимус».