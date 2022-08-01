В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
49 минут назад

PUBG: Battlegrounds ждёт кроссовер с Assassin’s Creed с косметикой и событиями

Игромания.ру

С 18 августа по 22 сентября в PUBG: Battlegrounds пройдёт кроссовер с серией Assassin’s Creed с событиями, косметикой и особыми «элементами мира».

Assassin’s Creed придет в PUBG
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, в игру добавят тематические костюмы, скины для рюкзаков и парашютов, эмоции, талисманы для оружия, граффити, ресурсы и не только. Кроме этого, на карте можно будет найти различные точки, связанные с Assassin’s Creed, например, уступы для «Прыжка веры» или спрятанный «Анимус».

Что касается эксклюзивных событий, то за участие в них игрокам выпадет возможность открыть специальные ящики по мотивам Assassin's Creed. Кроссовер также состоится и в мобильной PUBG: New State, но немного в другое время — с 18 августа по 21 сентября. Игрокам стоит ожидать более 30 уникальных костюмов, включая облики Эцио и Шэя, тематические ящики и ограниченные по времени ивенты.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители