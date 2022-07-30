Джонни Депп не примерял на себя костюм капитана Джека Воробья из кинофраншизы «Пираты Карибского моря» с 2017-го. Однако в 2022 году ему все-таки удалось вновь стать пиратом – в трейлере игры Sea of Dawn.

По мнению геймеров, актер исполнил роль пристаревшего капитана Воробья, который устал от морских приключений и занимается торговлей.

Они просто слизали образ Джека из «Пиратов Карибского моря», но вышло круто!