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22 минуты назад

Джонни Депп вновь сыграл пирата — видео

Cq.ru

Джонни Депп не примерял на себя костюм капитана Джека Воробья из кинофраншизы «Пираты Карибского моря» с 2017-го. Однако в 2022 году ему все-таки удалось вновь стать пиратом – в трейлере игры Sea of Dawn.

По мнению геймеров, актер исполнил роль пристаревшего капитана Воробья, который устал от морских приключений и занимается торговлей.

Они просто слизали образ Джека из «Пиратов Карибского моря», но вышло круто!

Sea of Dawn — это мобильный ММО-тайтл с открытым для исследования миром, который пока доступен только на территории Китая. Релиз проекта в Европе и США должен состояться до конца 2022 года.

Игры,Видео,Джонни Депп,
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