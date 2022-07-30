Шутер VEILED EXPERTS обзавелся дорожной картой

Разработчики многопользовательского шутера VEILED EXPERTS (Project D) опубликовали новое видео на YouTube-канале игры, где рассказали о планах на изменения и новый контент после глобального тестирования.

Фото: MMO13 MMO13

Новый контент и изменения для VEILED EXPERTS:

Режимы: Режим Team Deathmatch — вариант игры для командных игроков, позволяющий сражаться отрядами друг с другом.Игровой режим для сольных игроков.Соревновательные игры с турнирами.Системы: Рейтинговая система.Система обучения с тренировочной ареной.AI-BOT система.Контент:Два новых персонажа, три новых карты, новое оружие, тактические предметы, способности героев, Другое:Поддержка контроллеров, переработка частиц и механики стрельбы.