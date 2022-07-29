Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Вот и наступила пятница — значит, пришло время вновь поговорить о лучших бесплатных играх прошедшей недели. Совсем скоро начнется последний месяц лета, а там уже и осень не за горами: игровая индустрия вот-вот оправится от засухи. Но пока это не случилось, вот, во что стоит поиграть, если ваша библиотека вам окончательно наскучила.

Фото: Good Shepherd Entertainment Good Shepherd Entertainment

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На этот раз мы поговорим о бесплатных выходных в Steam: сейчас там можно поиграть в две отличные стратегии. Hard West — это тактика в духе современной серии XCOM, где события происходят в сеттинге «странного Запада». Ковбои, шерифы, бандиты и кладоискатели живут в одном мире с вампирами, ведьмами, зомби и прочей нечистью, а будничное тут и там соседствует с чем-то необъяснимым. Hard West не идеальна, но если вы соскучились по необычным тактическим стратегиям, то попробовать стоит. Бесплатные выходные действуют до 1 августа.

Good Shepherd Entertainment

Вторая примечательная игра бесплатных выходных Steam — это стратегия в реальном времени Northgard, посвященная выживанию клана викингов в суровых землях. Прежде всего, она интересна тем, что авторы сочетают привычный RTS-геймплей и механики, знакомые по экономическим настольным играм. В Northgard нужно не столько воевать, сколько заботиться о благополучии клана: добывать еду и ресурсы, обеспечивать свой народ жильем, развивать ремесла и так далее. Без конфликтов, конечно, все равно не обойтись, но главное — это исследование новых земель и процветание. Бесплатные выходные действуют до 1 августа.

Shiro Unlimited

Seeking Light — изометрическое приключение о маленькой девочке, которая ищет обрывки своего дневника и борется против ночных кошмаров. Игроку предстоит исследовать мрачные локации, разгадывать головоломки и побеждать боссов: ничего необычного, но по меркам студенческого проекта все смотрится симпатично. К тому же, игра пока только вышла в ранний доступ Steam — авторы намерены развивать Seeking Light на протяжении года, прислушиваясь к отзывам сообщества.

Lucky Dodo

Insurrection: Cyborgs Awakening — еще одна игра от студентов геймдизайна. Это кислотно-неоновый, старомодный битемап в лучших традициях жанра: с боем пробиваемся через уровни, раскидываем толпы киборгов, сражаемся против боссов — опять же, ничего необычного. Но яркий визуальный ряд выглядит вполне эффектно. Геймплей разработчики обещают отполировать за период раннего доступа.

Chonky Wave Games

Короткая, но очаровательная романтическая новелла о дистанционных отношениях между обычным человеком и чертовски обаятельным хакером. Для бесплатной игры Error143 поражает качеством проработки всех элементов: от стиля рисунков до музыки, сценария, юмора и озвучки персонажей. Самое то, чтобы ненадолго скрасить одиночество, если вам вдруг не хватает человеческого тепла.

Jenny Vi Pham

Независимые разработчики нечасто замахиваются на многопользовательские карточные игры, но Temperia: Soul of Majestic смотрится как минимум любопытно. Пожалуй, многим она, скорее всего, напомнит ведьмачий «Гвинт», так как существа разыгрываются на поле, состоящее из клеток, но есть один важный нюанс. В Temperia карты играются в открытую — оба игрока могут заранее изучить состав руки соперника, что придает геймплею новый слой тактической глубины.

Leonardo Interactive

Наконец, DEPO: Death Epileptic Pixel Origins — забавный платформер от первого лица, где битый пиксель, потерявшийся в недрах зловещего компьютера, пытается раскрыть всемирный заговор некой корпорации. Если вы любите причудливые миры и проверки рефлексов, вам наверняка понравится — DEPO предлагает полсотни уровней, полных испытаний. Не говоря уже о множестве секретов, пасхалках и гонках на время.