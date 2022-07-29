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1 час назад

Annapurna Interactive представила The Lost Wild — настоящий выживач с динозаврами

Чемпионат.com

Издательство Annapurna Interactive, известное своими качественными среднебюджетными проектами (Stray, Neon White, Outer Wilds), анонсировало действительно необычный проект — The Lost Wild. Это выживач в мире динозавров, в котором игроку предстоит выбраться с загадочного острова, кишащего древними созданиями. За разработку отвечают новички из студии Great Ape Games.

Издатель Stray и Outer Wilds представил "выживач" с динозаврами
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Понятное дело, что человек не сможет что-то противопоставить динозаврам, поэтому пользователь должен пользоваться своей смекалкой: прятаться, отвлекать и пугать диких животных. Как заявляют разработчики, в игре будет полноценный сюжет с раскрытием загадок таинственного острова.

The Lost Wild поступит в продажу в 2024 году на ПК. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.

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