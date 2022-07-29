Десять крутых игр, которые быстро забыли

Игровая индустрия знает много случаев, когда ожидаемые перед релизом игры за считанные недели после выхода будто бы пропадали из новостного поля. Нет текстов в СМИ, нет обсуждений на форумах, нет даже YouTube-роликов — они просто испарялись из коллективного сознания. Сегодня мы собрали десять проектов, которые оказались забыты вскоре после громкой премьеры.

Фото: Valve Valve

Paragon

Видео дня

Многие надеялись, что крупнобюджетная MOBA от Epic Games станет прекрасной точкой вхождения в жанр, однако Paragon страдала от нехватки собственной идентичности. Она просто не понимала, чем хочет быть: шутером от третьего лица или все-таки стратегией. Заметив, что количество игроков прекратило рост, разработчики занялись выпуском обновлений, призванных сделать игру проще и привлечь новую аудиторию… Но напрасно. Paragon попросту выглядела неинтересно — в том числе и с точки зрения визуального дизайна. В результате сервера игры благополучно закрылись в апреле 2018-го, всего спустя два года после релиза.

Epic Games

Ancestors: The Humankind Odyssey

Ancestors обещала стать крайне амбициозной выживалкой: разработчики намеревались проследить развитие предков человечества от примитивных обезьян до приматов, владеющих простыми инструментами. Отчасти игра справилась с этой задачей, но сам по себе геймплей получился, мягко говоря, спорным, так как игроку приходилось разбираться во множестве непонятных, иногда неработающих, надоедливых механик. Идея проекта хороша, однако посоветовать его как игру тяжело.

Take-Two Interactive

Hyper Scape

Hyper Scape был смелой попыткой Ubisoft ворваться на рынок королевских битв, который во многом повторял стандартную формулу жанра — но разнообразил ее парочкой оригинальных идей. Во-первых, по динамике Hyper Scape ощущалась как арена-шутер, завязанный на акробатике и высоких скоростях. Во-вторых, все сражения проходили якобы в виртуальной реальности, и при подключении Twitch зрители трансляций могли влиять на игру. К сожалению, несмотря на впечатляющие результаты на ранних этапах тестирования, Hyper Scape моментально потеряла аудиторию. Серверы закрылись в апреле.

Ubisoft

Ryse: Son of Rome

Современная игровая индустрия испытывает острый недостаток хороших проектов, посвященных Древнему Риму, особенно если говорить об экшенах. Именно поэтому Ryse: Son of Rome выглядела любопытно: крупнобюджетный исторический боевик о римских легионерах — это большая редкость для игровой индустрии (в отличие от кино). Правда, ничего, кроме впечатляющей графики и необычного сеттинга, игра в итоге предложить не смогла. Хотя вряд ли кто-то был разочарован: подобная участь вполне ожидаема для стартового эксклюзива нового (Xbox One) поколения консолей.

Crytek

The Order: 1886

Раз уж мы затронули тему стартовых эксклюзивов, нельзя обойти стороной The Order: 1866 — крайне многообещающий стартовый релиз PlayStation 4, который постигла та же судьба, что и Ryse: Son of Rome. Великолепная графика, отличный визуальный дизайн, альтернативно-исторический сеттинг, где рыцари Круглого стола охотятся на оборотней в Лондоне… Но на выходе получился скучнейший (и неожиданно короткий) шутер от третьего лица, вобравший в себя все характерные для жанра клише. Любопытная вселенная не помогла игре стать чем-то большим.

Sony

Civilization: Beyond Earth

Civilizations: Beyond Earth вызвала немалый ажиотаж среди поклонников серии, так как многие надеялись, что игра станет духовной наследницей Sid Meier’s Alpha Centauri — предыдущей попытки перенести формулу «Цивилизации» в научно-фантастический сеттинг. Игроки ожидали такой же глубины геймплея, вариативности, недурно прописанных персонажей, существенных изменений в механиках… Но вместо этого получили Civilization V, где вместо варваров — пресловутые инопланетяне. Beyond Earth полностью лишилась шарма Alpha Centauri, но не предложила ничего стоящего взамен.

2K

LawBreakers

LawBreakers была заявкой на возвращение знаменитого геймдизайнера Клиффа Блезински (автора Gears of War) в высший эшелон индустрии. Проект органично совмещал современные веяния многопользовательских hero-шутеров со скоростью и динамикой Unreal Tournament, причем делал это хорошо. Но в глазах публики игра была ничем иным как попыткой нажиться на популярности Overwatch, хотя на практике оба тайтла роднило лишь наличие персонажей-героев. Не помог и инфантильный маркетинг, который позиционировал LawBreakers как нарочито крутую игру для крутых парней — столь архаичный подход к рекламе заранее оттолкнул немалую часть аудитории. Как следствие, действительно неплохой шутер закрылся всего через год после релиза вместе со студией, разработавшей проект.

Nexon Corporation

Rage 2

Rage 2 — ярчайший пример сиквела, о котором абсолютно никто не просил, но разработчики все равно зачем-то его сделали. Большинству игроков проект запомнился, опять же, неуместно крикливым маркетингом: в трейлерах разработчики сделали акцент на развеселый «розовый пост-апокалипсис» — самую малость заезженный троп. А когда игра наконец-таки вышла, похвалить ее можно было разве что за отличные перестрелки — все остальное, от открытого мира до сюжета, получилось предельно невзрачным. Кислотно-розовый цвет не помог Rage 2 найти собственный характер.

Bethesda Softworks

Artifact

Коллекционная карточная игра по мотивам Dota 2 от Valve обещала стать оглушительным успехом, но вместо этого проект потерпел столь же оглушительный крах — во многом из-за того, что разработчики решили попробовать противоречивую модель монетизации. Artifact предлагала покупать карты за реальные деньги — как и в настольных ККИ. И это не считая того, что за покупку самой игры тоже нужно было платить. Игроки, прежде считавшие, что Valve физически не способна совершать ошибки, моментально разочаровались в релизе, хотя проработка геймплея и базовые механики были вполне интересными.

Valve

Mirror’s Edge Catalyst

Mirror’s Edge Catalyst благополучно похоронила франшизу, которую должна была перезапустить — не важно, что серия состояла всего из одной игры. Симулятор паркура от первого лица не нуждался ни в открытом мире, ни в отвратительном сюжете о бунтарях, борющихся против авторитарной системы, но разработчики (или издатель) настояли на своем. От оригинальной Mirror’s Edge продолжение унаследовало только главную героиню: все остальное, от паркура до боевой системы, обросло ненужными механиками, которые лишь отвлекали от самого интересного.