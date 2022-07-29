В магазине Steam изменят правила оформления обложек игр

Наша цель - сделать поиск игр для покупки и игры в Steam как можно более понятным и простым. В последнее время мы заметили, что разработчики игр стали включать в изображения графических активов больше текста, логотипов наград и даже оценок рецензий. Это заставило нас понять, что наши рекомендации не были настолько четкими, насколько они должны быть. В результате отсутствия четко сформулированных правил мы стали свидетелями добавления графических активов, которые создают путаницу, а иногда и неточности в восприятии клиентов. Например, логотипы некоторых игр стали настолько маленькими, что игрокам трудно определить, как называется игра. В других случаях изображения графических активов настолько загромождены логотипами наград и рейтингами, что это отвлекает и затрудняет восприятие. Некоторые обложки содержат оценки обзоров, которые уже не соответствуют действительности. Мы также видим, что в большинстве случаев этот дополнительный текст на активах представлен только на английском языке, что изолирует большую часть аудитории Steam, не владеющую английским языком. Steam