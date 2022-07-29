В магазине Steam изменят правила оформления обложек игр

Valve вносит значительные изменения в способ продвижения игр в Steam. Начиная с 1 сентября, графические ресурсы, используемые разработчиками в объявлениях магазина, смогут включать только иллюстрации к игре, название игры и любой официальный подзаголовок. Обложки не смогут включать оценки рецензий, названия или логотипы наград, текст, рекламирующий скидки, или текст, рекламирующий другой продукт.
Новые правила могут оказаться радикальным изменением для некоторых разработчиков, поскольку они могут полагаться на рецензии или награды на своих изображениях в попытке выделиться среди огромного количества игр, доступных на Steam.
Наша цель - сделать поиск игр для покупки и игры в Steam как можно более понятным и простым. В последнее время мы заметили, что разработчики игр стали включать в изображения графических активов больше текста, логотипов наград и даже оценок рецензий. Это заставило нас понять, что наши рекомендации не были настолько четкими, насколько они должны быть. В результате отсутствия четко сформулированных правил мы стали свидетелями добавления графических активов, которые создают путаницу, а иногда и неточности в восприятии клиентов. Например, логотипы некоторых игр стали настолько маленькими, что игрокам трудно определить, как называется игра. В других случаях изображения графических активов настолько загромождены логотипами наград и рейтингами, что это отвлекает и затрудняет восприятие. Некоторые обложки содержат оценки обзоров, которые уже не соответствуют действительности. Мы также видим, что в большинстве случаев этот дополнительный текст на активах представлен только на английском языке, что изолирует большую часть аудитории Steam, не владеющую английским языком. Steam