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57 минут назад

Маркетологи негодуют: в магазине Steam изменят правила оформления обложек игр

Ferra.ru

Valve вносит значительные изменения в способ продвижения игр в Steam. Начиная с 1 сентября, графические ресурсы, используемые разработчиками в объявлениях магазина, смогут включать только иллюстрации к игре, название игры и любой официальный подзаголовок. Обложки не смогут включать оценки рецензий, названия или логотипы наград, текст, рекламирующий скидки, или текст, рекламирующий другой продукт.

В магазине Steam изменят правила оформления обложек игр
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новые правила могут оказаться радикальным изменением для некоторых разработчиков, поскольку они могут полагаться на рецензии или награды на своих изображениях в попытке выделиться среди огромного количества игр, доступных на Steam.

Наша цель - сделать поиск игр для покупки и игры в Steam как можно более понятным и простым. В последнее время мы заметили, что разработчики игр стали включать в изображения графических активов больше текста, логотипов наград и даже оценок рецензий. Это заставило нас понять, что наши рекомендации не были настолько четкими, насколько они должны быть. В результате отсутствия четко сформулированных правил мы стали свидетелями добавления графических активов, которые создают путаницу, а иногда и неточности в восприятии клиентов. Например, логотипы некоторых игр стали настолько маленькими, что игрокам трудно определить, как называется игра. В других случаях изображения графических активов настолько загромождены логотипами наград и рейтингами, что это отвлекает и затрудняет восприятие. Некоторые обложки содержат оценки обзоров, которые уже не соответствуют действительности. Мы также видим, что в большинстве случаев этот дополнительный текст на активах представлен только на английском языке, что изолирует большую часть аудитории Steam, не владеющую английским языком. Steam

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