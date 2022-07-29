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16 минут назад

Продажи PS5 почти достигли 22 млн, у Sony замечается спад прибыли

Чемпионат.comиещё 1

Sony опубликовала финансовый отчёт за прошедший квартал, в котором объявила, что количество проданных PlayStation 5 составляет 21,7 млн устройств. До 22 млн не хватает 300 тыс. консолей.

Sony назвала количество проданных PlayStation 5
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Также компания раскрыла, что за прошедший квартал, который кончился 30 июня, обнаружилось заметное падение прибыли. Так, к примеру, операционная прибыль упала на 37% по сравнению с тем же кварталом в 2021-м.

За прошедший квартал было продано 47, 1 млн игр для PlayStation 4 и PlayStation 5, что аж на 33 млн меньше, чем было за весь 2021 год. На 41, 1 млн 6,4 млн приходится на игры студий Sony. Какой-то конкретной разбивки не предоставили.

Спад был замечен и среди подписчиков PS Plus. Количество подписчиков сервиса составил 47,3 млн, что 100 тыс. меньше, чем было в конце марта. И это при условии, что Sony запустила новый PS Plus.

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