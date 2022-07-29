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1 час назад

Авторы российской RPG «Смута» показали концепт-арты и модели из игры

Чемпионат.com

Разработчики из студии «Сайберия Нова» поделились концепт-артами и моделями «Смуты» — российской RPG, посвященной событиям Смутного времени (начало 17 века в Европе). Изображения позволяют оценить визуальный стиль будущего проекта. Новыми подробностями создатели поделятся через несколько недель, когда авторы запустят обновленный сайт с группой «ВКонтакте».

Авторы российской RPG «Смута» показали изображения из игры
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

По сюжету «Смуты» князь Милославский выполняет задания разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по основному квесту. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

Российский ролевой экшен выйдет на PS4 и Xbox One, после чего его перенесут на другие платформы. Игру планируется выпустить в 2023 году.

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