Авторы российской RPG «Смута» показали изображения из игры

Разработчики из студии «Сайберия Нова» поделились концепт-артами и моделями «Смуты» — российской RPG, посвященной событиям Смутного времени (начало 17 века в Европе). Изображения позволяют оценить визуальный стиль будущего проекта. Новыми подробностями создатели поделятся через несколько недель, когда авторы запустят обновленный сайт с группой «ВКонтакте».

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

По сюжету «Смуты» князь Милославский выполняет задания разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по основному квесту. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком