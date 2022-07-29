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13 минут назад

Новый симулятор козла Goat Simulator 3 выйдет в ноябре

Чемпионат.comиещё 1

Coffee Stain выпустила уморительный трейлер с датой релиза Goat Simulator 3 — новой игры в жанре «симулятор козла». Проект поступит в продажу на ПК в Epic Games Store, PS5 и Xbox Series уже 17 ноября.

Раскрыта дата выхода третьей части симулятора козла
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В третьей части, которая на самом деле вторая, будет полноценный кооператив до четырёх человек (как за одной системой, так и по сети). Судя по всему, проект останется верен себе: авторы обещают кучу безумия, юмора и традиционный опыт прошлой части. Игроки смогут сносить практически любые объекты на своём пути, зарабатывать очки и проходить мини-игры.

Игру уже можно предзаказать в Epic Games Store по цене в 2308 рублей. На других платформах игру купить не получится из-за ухода платформодержателей с отечественного рынка.

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