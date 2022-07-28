Sony анонсировала контроллер для комфортной игры на iPhone

Sony представила Backbone One: PlayStation Edition — специальный контроллер, предназначенный для iPhone. С помощью данного устройства геймеры могут подсоединять смартфоны Apple и играть в игры на PlayStation удалённо с помощью технологии Remote Play.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Конечно, устройство будет поддерживать и мобильные игры, включая Genshin Impact, Fantasian и Call of Duty: Mobile. Для настройки контроллера нужно будет всего лишь скачать специальное приложение Backbone App.