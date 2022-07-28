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1 час назад

Sony анонсировала контроллер в стиле DualSense для комфортной игры на iPhone

Чемпионат.com

Sony представила Backbone One: PlayStation Edition — специальный контроллер, предназначенный для iPhone. С помощью данного устройства геймеры могут подсоединять смартфоны Apple и играть в игры на PlayStation удалённо с помощью технологии Remote Play.

Sony анонсировала контроллер для комфортной игры на iPhone
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Конечно, устройство будет поддерживать и мобильные игры, включая Genshin Impact, Fantasian и Call of Duty: Mobile. Для настройки контроллера нужно будет всего лишь скачать специальное приложение Backbone App.

Устройство уже можно приобрести по цене в $ 99 (около 6 тыс. рублей) жителям США, Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландия, Германии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Нидерландов и Великобритании. Можно ли будет заказать контроллер в России, пока неизвестно.

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