Игрок в CS:GO потратил 14 млн рублей

Игрок в CS:GO с ником MartinRGB потратил 240 тысяч или 14,4 млн рублей на кейсы. За все время он открыл более 100 тысяч ящиков.

Фото: Cq.ru Cq.ru

На текущий момент самым удачным можно назвать случай, когда MartinRGB выпал нож-бабочка со скином «Гамма-волна». Он оценивается приблизительно в $ 13 тысяч, это около 782 тысяч рублей.

Сам игрок призывает других не повторять его действий из-за очень низких шансов получить дорогостоящий предмет. У себя в соцсетях Мартин регулярно делится «уловом».