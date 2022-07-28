Игрок в CS:GO потратил 14 млн рублей

Игрок в CS:GO с ником MartinRGB потратил 240 тысяч или 14,4 млн рублей на кейсы. За все время он открыл более 100 тысяч ящиков.
На текущий момент самым удачным можно назвать случай, когда MartinRGB выпал нож-бабочка со скином «Гамма-волна». Он оценивается приблизительно в $ 13 тысяч, это около 782 тысяч рублей.
Сам игрок призывает других не повторять его действий из-за очень низких шансов получить дорогостоящий предмет. У себя в соцсетях Мартин регулярно делится «уловом».
Все еще не уверен: быть №1 по открыванию кейсов это хорошо или плохо?