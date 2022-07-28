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1 час назад

Игрок в CS:GO потратил 14 млн рублей на 100 тысяч кейсов

Cq.ru

Игрок в CS:GO с ником MartinRGB потратил 240 тысяч или 14,4 млн рублей на кейсы. За все время он открыл более 100 тысяч ящиков.

Игрок в CS:GO потратил 14 млн рублей
Фото: Cq.ruCq.ru

На текущий момент самым удачным можно назвать случай, когда MartinRGB выпал нож-бабочка со скином «Гамма-волна». Он оценивается приблизительно в $ 13 тысяч, это около 782 тысяч рублей.

Сам игрок призывает других не повторять его действий из-за очень низких шансов получить дорогостоящий предмет. У себя в соцсетях Мартин регулярно делится «уловом».

Все еще не уверен: быть №1 по открыванию кейсов это хорошо или плохо?

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