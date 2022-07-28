В Sims 4 нашли забавную ошибку

На днях EA выпустила новый апдейт для The Sims 4, который добавляет в игру несколько нововведений, включая выбор ориентации. Однако больше всего внимания привлёк к себе новый баг, из-за которого персонажи начинают стареть всего за несколько минут. Например, дети становятся подростками, а взрослые — пожилыми людьми всего за один игровой день.