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1 час назад

Организаторы объявили список участников плей-офф Dota 2 Champions League S13

Чемпионат.com

Стало известно, какие команды приглашены в плей-офф онлайн-турнира Dota 2 Champions League Season 13. Участие в решающих матчах турнира примут европейская Gaimin Gladiators, а также три русскоязычных коллектива — это BetBoom Team, Team Unique и One Move.

Организаторы объявили список участников плей-офф Dota 2 Champions League S13
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Помимо четырёх приглашённых команд, в верхней сетке D2CL S13 сыграют лучшие участники групповой стадии: Ooredoo Thunders из Ливана, греческая Brame, а также европейские стаки IVY и 11Monkeyz. Ещё четыре коллектива начнут этап на вылет с нижней сетки.

Решающие матчи онлайн-турнира Dota 2 Champions League Season 13 с призовым фондом $ 50 тыс. пройдут с 31 июля по 3 августа. Действующим победителем чемпионата является российская команда Virtus.pro.

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