Организаторы объявили список участников плей-офф Dota 2 Champions League S13

Стало известно, какие команды приглашены в плей-офф онлайн-турнира Dota 2 Champions League Season 13. Участие в решающих матчах турнира примут европейская Gaimin Gladiators, а также три русскоязычных коллектива — это BetBoom Team, Team Unique и One Move.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Помимо четырёх приглашённых команд, в верхней сетке D2CL S13 сыграют лучшие участники групповой стадии: Ooredoo Thunders из Ливана, греческая Brame, а также европейские стаки IVY и 11Monkeyz. Ещё четыре коллектива начнут этап на вылет с нижней сетки.