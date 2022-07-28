Diablo Immortal обошла Fortnite

По данным аналитической компании Sensor Tower, выручка Diablo Immortal превысила $ 100 млн (около 6 млрд рублей) за первые 8 недель после релиза. Для сравнения: таким же результатом мобильная Fortnite могла похвастаться спустя 12 недель. Безусловным лидером всё ещё остаётся Pokemon Go, которой заветная отметка покорилась спустя 2 недели.

В общем зачёте Diablo Immortal занимает 13-е место среди мобильных игр по объёму выручки с момента релиза. Больше всего денег разработчикам принесли игроки из США, Южной Кореи и Японии.