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21 минуту назад

Diablo Immortal заработала $ 100 млн быстрее сверхпопулярной Fortnite

Чемпионат.com

По данным аналитической компании Sensor Tower, выручка Diablo Immortal превысила $ 100 млн (около 6 млрд рублей) за первые 8 недель после релиза. Для сравнения: таким же результатом мобильная Fortnite могла похвастаться спустя 12 недель. Безусловным лидером всё ещё остаётся Pokemon Go, которой заветная отметка покорилась спустя 2 недели.

Diablo Immortal обошла Fortnite
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В общем зачёте Diablo Immortal занимает 13-е место среди мобильных игр по объёму выручки с момента релиза. Больше всего денег разработчикам принесли игроки из США, Южной Кореи и Японии.

Помимо довольно внушительной выручки, Immortal может похвастаться и очень большой популярностью. На днях Blizzard похвасталась, что проект скачали больше 20 млн раз. И эту цифру компания назвала до выхода игры в Китае.

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