Во что поиграть на телефоне: лучшие мобильные игры июля

Dicey Dungeons

Into the Breach

Одна из лучших игр 2018 года теперь доступна и на смартфонах. Into the Breach — великолепная тактическая стратегия об отряде мехов, который пытается спасти мир от вторжения инопланетных жуков. Геймплей по ощущениям сильно напоминает шахматы или судоку: вся необходимая информация под рукой — нужно думать минимум на два хода вперед и просчитывать все возможные варианты. Множество разных роботов, огромный запас реиграбельности, простор для тактики… Недостаток один: мобильная версия Into the Breach официально доступна только подписчикам Netflix.