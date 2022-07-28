Во что поиграть на телефоне: лучшие мобильные игры июля

Середина-конец июля в игровой индустрии считается пиком летней засухи, однако мобильный сегмент живет по своим правилам — этот месяц выдался неожиданно богатым на достойные релизы. Среди лучших мобильных релизов июля есть как совершенно оригинальные проекты, так и долгожданные порты компьютерных игр, которые прекрасно смотрятся на смартфонах.
На мобильных платформах состоялся релиз Dicey Dungeons: очаровательного roguelike от Терри Кавана (автора Super Hexagon и VVVVVV), где волшебные кубики поневоле участвуют в реалити-шоу вздорной Госпожи Удачи. Компьютерная версия игры быстро прослыла почти идеальным развлечением для кофе-брейков, так что и мобильный порт вряд ли разочарует. Геймплей предельно простой, но механики предлагают достаточно интересных решений, а музыка и визуальный ряд непременно вызывают улыбку.
Одна из лучших игр 2018 года теперь доступна и на смартфонах. Into the Breach — великолепная тактическая стратегия об отряде мехов, который пытается спасти мир от вторжения инопланетных жуков. Геймплей по ощущениям сильно напоминает шахматы или судоку: вся необходимая информация под рукой — нужно думать минимум на два хода вперед и просчитывать все возможные варианты. Множество разных роботов, огромный запас реиграбельности, простор для тактики… Недостаток один: мобильная версия Into the Breach официально доступна только подписчикам Netflix.
В Google Play открылась предварительная регистрация на Harry Potter: Magic Awakened — карточную игру во вселенной «Гарри Поттера», которая проведет игрока по всем достопримечательностям Хогвартса. Здесь можно тренироваться в Дуэльном клубе, сражаться против монстров в Запретном лесу, изучать зельеварение, играть в квиддич и просто бродить по бесконечным коридорам школы волшебства. Поклонникам оригинальных книг и фильмов обязательно стоит оставить заявку на регистрацию.
Wings of Glory — это мобильный порт легендарного настольного варгейма, посвященного битвам исторических самолетов начала XX века. Хитрые маневры, неожиданные контратаки, драма, накал страстей: сложно подумать, что чопорный симулятор способен вызвать бурю эмоций, но Wings of Glory действительно хороша. Цена в Google Play, прямо скажем, кусается, но если вы интересуетесь тематикой, то лучшей игры просто не найти.
Наконец, одной из самых громких новинок месяца стала Noah’s Heart: крупномасштабная MMORPG в открытом мире, где игроку предстоит исследовать таинственную планету Ноя. Игра предлагает богатые боевые механики, глубокую систему прокачки и впечатляющий мир. Нечто подобное вряд ли сгодится для игры урывками, между делом на перерыве, но если вам хватает свободного времени, то попробовать стоит.