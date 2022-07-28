Во что поиграть на телефоне: лучшие мобильные игры июля

Середина-конец июля в игровой индустрии считается пиком летней засухи, однако мобильный сегмент живет по своим правилам — этот месяц выдался неожиданно богатым на достойные релизы. Среди лучших мобильных релизов июля есть как совершенно оригинальные проекты, так и долгожданные порты компьютерных игр, которые прекрасно смотрятся на смартфонах.

Фото: Subset Games Subset Games

Dicey Dungeons

Видео дня

На мобильных платформах состоялся релиз Dicey Dungeons: очаровательного roguelike от Терри Кавана (автора Super Hexagon и VVVVVV), где волшебные кубики поневоле участвуют в реалити-шоу вздорной Госпожи Удачи. Компьютерная версия игры быстро прослыла почти идеальным развлечением для кофе-брейков, так что и мобильный порт вряд ли разочарует. Геймплей предельно простой, но механики предлагают достаточно интересных решений, а музыка и визуальный ряд непременно вызывают улыбку.

Terry Cavanagh

Into the Breach

Одна из лучших игр 2018 года теперь доступна и на смартфонах. Into the Breach — великолепная тактическая стратегия об отряде мехов, который пытается спасти мир от вторжения инопланетных жуков. Геймплей по ощущениям сильно напоминает шахматы или судоку: вся необходимая информация под рукой — нужно думать минимум на два хода вперед и просчитывать все возможные варианты. Множество разных роботов, огромный запас реиграбельности, простор для тактики… Недостаток один: мобильная версия Into the Breach официально доступна только подписчикам Netflix.

Netflix, Inc.

Harry Potter: Magic Awakened

В Google Play открылась предварительная регистрация на Harry Potter: Magic Awakened — карточную игру во вселенной «Гарри Поттера», которая проведет игрока по всем достопримечательностям Хогвартса. Здесь можно тренироваться в Дуэльном клубе, сражаться против монстров в Запретном лесу, изучать зельеварение, играть в квиддич и просто бродить по бесконечным коридорам школы волшебства. Поклонникам оригинальных книг и фильмов обязательно стоит оставить заявку на регистрацию.

Warner Bros. International Enterprises

Wings of Glory

Wings of Glory — это мобильный порт легендарного настольного варгейма, посвященного битвам исторических самолетов начала XX века. Хитрые маневры, неожиданные контратаки, драма, накал страстей: сложно подумать, что чопорный симулятор способен вызвать бурю эмоций, но Wings of Glory действительно хороша. Цена в Google Play, прямо скажем, кусается, но если вы интересуетесь тематикой, то лучшей игры просто не найти.

Dire Wolf Digital

Noah’s Heart

Наконец, одной из самых громких новинок месяца стала Noah’s Heart: крупномасштабная MMORPG в открытом мире, где игроку предстоит исследовать таинственную планету Ноя. Игра предлагает богатые боевые механики, глубокую систему прокачки и впечатляющий мир. Нечто подобное вряд ли сгодится для игры урывками, между делом на перерыве, но если вам хватает свободного времени, то попробовать стоит.