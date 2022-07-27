Создатели STALKER 2 поделились тремя свежими скриншотами

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали три свежих изображения игры, которые основаны на опубликованном в июне трейлере: «Аномалия», «Периметр» и «Отражение». И свой пост разработчики сопроводили следующими словами:
«Немало разнообразных жизненных историй можно наблюдать в Зоне — самом загадочном и опасном месте на всей Земле. Тысячи смельчаков отовсюду ищут здесь новой жизни или целенаправленно идут к своим целям, каждый с личной мотивацией и собственной судьбой.
Что же ищешь в Зоне ты, сталкер? Поведай нам, почему ты так хочешь попасть за Периметр!»
Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl недавно отложили, теперь игра выйдет не раньше 2023 года. Тем не менее, приём предварительных заказов уже идёт, хотя для жителей России покупка будет непростой задачей. К тому же изначально заявленную и даже показанную русскую озвучку разработчики решили вырезать.