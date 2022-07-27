Создатели STALKER 2 поделились тремя свежими скриншотами

«Немало разнообразных жизненных историй можно наблюдать в Зоне — самом загадочном и опасном месте на всей Земле. Тысячи смельчаков отовсюду ищут здесь новой жизни или целенаправленно идут к своим целям, каждый с личной мотивацией и собственной судьбой.

Что же ищешь в Зоне ты, сталкер? Поведай нам, почему ты так хочешь попасть за Периметр!»