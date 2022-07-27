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20 минут назад

Создатели STALKER&nbsp;2 поделились тремя свежими скриншотами

Игромания.ру

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали три свежих изображения игры, которые основаны на опубликованном в июне трейлере: «Аномалия», «Периметр» и «Отражение». И свой пост разработчики сопроводили следующими словами:

Создатели STALKER 2 поделились тремя свежими скриншотами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Немало разнообразных жизненных историй можно наблюдать в Зоне — самом загадочном и опасном месте на всей Земле. Тысячи смельчаков отовсюду ищут здесь новой жизни или целенаправленно идут к своим целям, каждый с личной мотивацией и собственной судьбой.
Что же ищешь в Зоне ты, сталкер? Поведай нам, почему ты так хочешь попасть за Периметр!»

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl недавно отложили, теперь игра выйдет не раньше 2023 года. Тем не менее, приём предварительных заказов уже идёт, хотя для жителей России покупка будет непростой задачей. К тому же изначально заявленную и даже показанную русскую озвучку разработчики решили вырезать.

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