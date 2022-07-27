Лучшие игры июля на ПК и консолях

Наступает конец июля — пришло время подвести итоги месяца и посмотреть, какие игры вырвались в топы Metacritic. Середина лета по традиции считается разгаром ежегодной игровой засухи, однако месяц оказался неожиданно богатым на достаточно крупные релизы. До осенних блокбастеров им, конечно, далеко, но тем не менее.

Фото: Xbox Game Studios Xbox Game Studios

Escape Academy — 80 баллов

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Открывает список лучших игр июля Escape Academy — кооперативная головоломка, где игрокам, только что поступившим в легендарную Академию побега, предстоит пройти серию хитроумных эскейп-румов. Среди достоинств игры критики отмечают тот факт, что разработчики смогли соединить разрозненные загадки в очаровательную историю, не пожертвовав глубиной игрового процесса.

Skybound Games

Eyes in the Dark — 81 балл

Далее следует Eyes in the Dark: стилизованный под черно-белый мультфильм roguelite-платформер о маленькой девочке, изгоняющей нечисть в жутком особняке при помощи фонарика. Игра не переизобретает привычные для жанра механики, но достаточно разнообразит геймплей оригинальными находками, чтобы завлечь. Она наверняка понравится поклонникам творчества Тима Бертона и всем, кто хочет попробовать что-то новенькое.

Gearbox Publishing

LIVE A LIVE — 82 балла

Июль выдался неожиданно богатым на крупные JRPG-релизы. Первым из них стала LIVE A LIVE — ремейк старомодной, но крайне амбициозной 2.5D-ролевки, события которой разворачиваются на протяжении множества исторических эпох. Сюжет проводит игрока от каменного века до далекого будущего, рассказывая о приключениях разных протагонистов: древнекитайского знатока единоборств, робота на борту космического корабля, средневекового рыцаря и многих других. Задумка эксцентричная, но, как отмечают многие критики, достойная внимания — особенно для поклонников классических JRPG.

Square Enix

Stray — 84 балла

Симулятор бродячего кота Stray нашумел еще задолго до релиза, а когда игра наконец-таки вышла, проект не оставил публику равнодушной — подавляющее большинство журналистов и обычных геймеров в восторге. Игру хвалят буквально за все: от визуального дизайна до музыки, проработки мира, головоломок и, конечно же, милого рыжего котика в главной роли. Любителям кошек пропускать Stray ни в коем случае не стоит.

Annapurna Interactive

Forza Horizon 5: Hot Wheels — 86 баллов

Дополнение для Forza Horizon 5 по мотивам игрушечных машинок Hot Wheels на словах звучало как глупая шутка, но на практике неожиданно порадовало критиков. Новый формат гонок неплохо разбавляет рутинные заезды и зачастую предлагает гораздо более интересный опыт, чем базовая игра. Зарубежные журналисты также отмечают в качестве плюса ностальгический фактор: видеть, как игрушки из детства оживают в практически фотореалистичной графике, дорогого стоит.

Xbox Game Studios

Xenoblade Chronicles 3 — 89 баллов

Наконец, самым высоко оцененным релизом месяца стала Xenoblade Chronicles 3: долгожданное продолжение культового цикла японских RPG. После спорной реакции на вторую часть судьба третьей вызывала некоторые опасения, но журналисты почти единогласны во мнении, что Xenoblade Chronicles 3 ощущается как высшая точка развития серии. Тонна контента, отличный сюжет, глубокая боевая система — поклонникам жанра стоит приготовиться к марафону длиной минимум в 150 часов на одно прохождение.