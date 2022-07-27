В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Огромный мир и героиня-латиноамеринка: новые детали GTA 6

Чемпионат.com
Журналист издания Bloomberg поделился новыми данными о GTA 6 и рассказал о внутренней кухне Rockstar — создателей серии. Публикуем самое интересное из его материала.
  • В GTA 6 действительно будут двое протагонистов: мужчина и женщина-латиноамериканка. Их отношения характеризуют как «отношения Бонни и Клайда».
  • Действие игры развернётся в виртуальном Майами и его пригородах — то есть в том самом Вайс-Сити. Журналист отмечает, что игровая локация будет постепенно расширяться для новых ивентов в онлайн-режиме.
  • На данный момент мир GTA 6 уже больше любого другого мира из прошлых частей серии, хотя готово ещё далеко не всё.
  • После релиза Red Dead Redemption 2 в 2018 году и ухода геймдизайнера Дэна Хаузера в Rockstar произошла порция увольнений. Сокращению подверглись менеджеры, ранее замеченные в домогательствах и нарушении общественного порядка. Теперь Rockstar больше похожа на современную компанию, соблюдающую все тенденции, отмечают сотрудники студии.
  • В том числе поэтому в ремастерах The Trilogy исчезли некоторые трансфобные шутки. Вполне возможно, GTA 6 станет совсем не той игрой, которую ожидают фанаты. В ней может не оказаться грубых шуток, сатиры на грани и других привычных для Rockstar вещей.
  • Производство GTA 6 замедлилось из-за пандемии, однако прямо сейчас оно идёт на полную катушку. Выпустить проект планируют в конце 2023 или в начале 2024 года.
Появилось много нового о GTA 6
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Игры,Дэн Хаузер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители