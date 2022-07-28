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1 час назад

AMD раскрыла новую линейку процессоров Ryzen 7000

Чемпионат.comиещё 2

По информации издания VideoCardz, AMD лично раскрыла новые процессоры в линейке Ryzen 7000. Их нашли на сайте компании, притом официального анонса ещё не было.

AMD раскрыла новую линейку процессоров Ryzen 7000
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Можно увидеть, что в линейке будет четыре новых процессора: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X. Притом не было обнаружено моделей Ryzen 7 7800X или Ryzen 3 на серии 7000.

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В библиотеке не оказалось технических данных процессоров. К тому же пока неизвестны и цены, а вот представить линейку Ryzen 7000 должны в ближайшие недели.

Выход устройств ожидается осенью этого года. Обо всём в любом случае расскажете сама AMD. Ранее появлялась информация, что компания планирует выпустит новые видеокарты вместе с с RTX 4000 от NVIDIA.

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