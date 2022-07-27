В HITMAN 3 добавили новую карту

В Hitman III появилась новая бесплатная локация под названием «Остров Амброуз» (Ambrose Island), в честь чего разработчики из IO Interactive представили свежий кинематографический трейлер.
В ролике рассказывают о местных опасных злодеях, которых предстоит устранить, а также показывают сам остров и отдельные локации.
Тропический остров и закрытая бухта — это дом опасного пиратского синдиката, орудующего в Андаманском море, и место, где хранится множество разных секретов.
Hitman III доступна на PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch (в облаке) и Google Stadia.