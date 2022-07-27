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47 минут назад

Из Roblox удалили звук, который стал мемом и принес популярность игре

Cq.ru

Авторы Roblox объявили, что знаменитый звуковой эффект «ууф», который воспроизводится всякий раз, когда умирает персонаж, был удален из игры из-за проблем с авторскими правами.

Из Roblox удалили звук, который принес популярность игре
Фото: Cq.ruCq.ru

Roblox сообщили фанатам, что звук будет заменен на эффект по умолчанию. В посте также указано, что в будущем внутриигровой магазин пополнится рядом как старых, так и новых звуков.

Видео

Создатель мемного звука Томми Талларико связался с разработчиками Roblox, узнав о сходстве между его работой и эффектом, используемым в игре. Талларико не подал иск, а «ууф» стал продаваться через игровой магазин. Автор звукового эффекта при этом получал долю от продажи.

В твите Roblox упоминается запланированная возможность добавлять звуки своим персонажам напрямую от создателей и лицензиаров. Поэтому есть вероятность, что звуковой эффект может вернуться, если Талларико решит продать его сам в магазине игры.

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