Из Roblox удалили звук, который принес популярность игре

Авторы Roblox объявили, что знаменитый звуковой эффект «ууф», который воспроизводится всякий раз, когда умирает персонаж, был удален из игры из-за проблем с авторскими правами.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Roblox сообщили фанатам, что звук будет заменен на эффект по умолчанию. В посте также указано, что в будущем внутриигровой магазин пополнится рядом как старых, так и новых звуков.

Создатель мемного звука Томми Талларико связался с разработчиками Roblox, узнав о сходстве между его работой и эффектом, используемым в игре. Талларико не подал иск, а «ууф» стал продаваться через игровой магазин. Автор звукового эффекта при этом получал долю от продажи.