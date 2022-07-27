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1 час назад

Ожидаемый ремейк олдскульной РПГ по Star Wars перенесли на неопределенный срок

Cq.ruиещё 1

Ремейк классической РПГ Star Wars: Knights of the Old Republic был отложен на неопределенный срок из-за проблем в студии разработки. Об этом сообщил журналист Джейсон Шрайер.

Ремейк культовой Star Wars: KOTOR заморозили
Фото: Cq.ruCq.ru

Шрайер отметил, что перенос связан с тем, что создатели игры из студии Aspyr уволили двух гейм-директоров проекта и теперь им нужно время, чтобы определить следующие шаги работы.

Поклонники «Звездных войн» и игр по вселенной были в восторге после анонса в 2021 году графического обновления классической игры для PlayStation 2. Полный ремейк KOTOR должен был выйти на PlayStation 5, хотя дата релиза так и не была озвучена.

KOTOR был одним из самых популярных тайтлов начала 2000-х, и у него до сих пор много поклонников, которые ждут повода вернуться к игровому воплощению мира «Звездных войн».

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